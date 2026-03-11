Toyota відкрила передзамовлення на новий електроседан bZ7

Електромобіль пропонують у версіях 600 Pro та 710 Ultra LiDAR, і вже на старті продажів він позиціоюється як конкурент великих електричних седанів бізнес-класу, повідомляє Carscoops.

Новий bZ7 виконаний у кузові фастбек із сучасним мінімалістичним дизайном. За габаритами він належить до великих седанів:

довжина — 5,1 м;

ширина — 1965 мм;

висота — 1506 мм;

колісна база — 3020 мм.

За розмірами модель наближається до таких автомобілів, як Tesla Model S, BYD Han L та BMW i5, зазначає Auto24.

Інтер’єр із великим дисплеєм та HarmonyOS

Салон електроседана виконаний у мінімалістичному технологічному стилі. Центральним елементом є 15,6-дюймовий сенсорний дисплей, поруч із яким розташований компактний екран приладової панелі та проєкційний дисплей.

Інформаційно-розважальна система працює на платформі Huawei HarmonyOS Cockpit 5.0 від Huawei. Для Toyota це важливий крок, адже китайські покупці активно використовують локальні цифрові екосистеми. Система підтримує швидкий відгук інтерфейсу, голосове керування та інтеграцію з популярними китайськими сервісами.

Інтеграція з розумним домом Xiaomi

Ще однією особливістю новинки стала інтеграція з екосистемою Xiaomi. Завдяки цьому водії можуть керувати сумісними пристроями розумного дому безпосередньо з автомобіля. Наприклад, через інтерфейс bZ7 можна перевіряти стан домашніх пристроїв, синхронізувати налаштування або керувати окремими функціями.

Система допомоги водієві з лідаром

Електроседан оснащений системою допомоги водієві Momenta R6, яка використовує комплекс датчиків і лідар на даху. Система підтримує навігаційне автопілотування й автопаркування, а також функції допомоги під час руху в місті та на трасі. У вищих комплектаціях автомобіль також отримує розширений пакет комфорту для задніх пасажирів.

Потужність і запас ходу

Toyota bZ7 використовує електричну силову установку DriveONE від Huawei у поєднанні з літій-залізо-фосфатними акумуляторами. Потужність електродвигуна становить 207 кВт (277 к.с.), а запас ходу — приблизно 600–710 км за циклом CLTC. За останнім показником новинка наближається до більш дорогих електроседанів, хоча їхня продуктивність значно вища.

Ставка на доступний електричний бізнес-седан

Для порівняння, базова версія Tesla Model S у Китаї коштує приблизно 842 900 юанів (понад 120 000 доларів). Це приблизно у 4–5 разів дорожче, ніж початкова ціна нового bZ7. Таким чином Toyota намагається зайняти нішу доступних великих електричних седанів у Китаї, поєднавши сучасні технології, великий запас ходу та конкурентну вартість.