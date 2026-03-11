Toyota открыла предзаказ на новый электроседан bZ7

Электромобиль предлагают в версиях 600 Pro и 710 Ultra LiDAR, и уже на старте продаж он позиционируется как конкурент больших электрических седанов бизнес-класса, сообщает Carscoops.

Новый bZ7 выполнен в кузове фастбэк с современным минималистичным дизайном. По габаритам он относится к большим седанам:

длина - 5,1 м;

ширина - 1965 мм;

высота - 1506 мм;

колесная база - 3020 мм.

По размерам модель приближается к таким автомобилям, как Tesla Model S, BYD Han L и BMW i5, отмечает Auto24.

Интерьер с большим дисплеем и HarmonyOS

Салон электроседана выполнен в минималистическом технологическом стиле. Центральным элементом является 15,6-дюймовый сенсорный дисплей, рядом с которым расположен компактный экран приборной панели и проекционный дисплей.

Информационно-развлекательная система работает на платформе Huawei HarmonyOS Cockpit 5.0 от Huawei. Для Toyota это важный шаг, ведь китайские покупатели активно используют локальные цифровые экосистемы. Система поддерживает быстрый отклик интерфейса, голосовое управление и интеграцию с популярными китайскими сервисами.

Интеграция с умным домом Xiaomi

Еще одной особенностью новинки стала интеграция с экосистемой Xiaomi. Благодаря этому водители могут управлять совместимыми устройствами умного дома непосредственно из автомобиля. Например, через интерфейс bZ7 можно проверять состояние домашних устройств, синхронизировать настройки или управлять отдельными функциями.

Система помощи водителю с лидаром

Электроседан оснащен системой помощи водителю Momenta R6, которая использует комплекс датчиков и лидар на крыше. Система поддерживает навигационное автопилотирование и автопарковку, а также функции помощи при движении в городе и на трассе. В высших комплектациях автомобиль также получает расширенный пакет комфорта для задних пассажиров.

Мощность и запас хода

Toyota bZ7 использует электрическую силовую установку DriveONE от Huawei в сочетании с литий-железо-фосфатными аккумуляторами. Мощность электродвигателя составляет 207 кВт (277 л.с.), а запас хода - примерно 600–710 км по циклу CLTC. По последнему показателю новинка приближается к более дорогим электроседанам, хотя их производительность значительно выше.

Ставка на доступный электрический бизнес-седан

Для сравнения, базовая версия Tesla Model S в Китае стоит примерно 842 900 юаней (более 120 000 долларов). Это примерно в 4–5 раз дороже, чем начальная цена нового bZ7. Таким образом Toyota пытается занять нишу доступных больших электрических седанов в Китае, соединив современные технологии, большой запас хода и конкурентную стоимость.