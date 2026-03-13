Профессиональные гонщики заставили инженеров Toyota переделать руль GR Yaris

С момента дебюта в 2020 году Toyota GR Yaris активно используется в различных гоночных сериях и раллийных соревнованиях. Особую роль в развитии модели сыграли выступления команды Toyota Gazoo Racing в чемпионате FIA World Rally Championship, отмечает Auto24.

В реальных условиях гонок автомобиль подвергается экстремальным нагрузкам. Инженеры изучили телеметрию и поврежденные детали и учли отзывы профессиональных гонщиков. Именно этот опыт стал основой для новых усовершенствований модели.

Новый руль для более точного управления

Одним из главных изменений стал полностью переработанный руль. Его дизайн создавали на основе тестов на гоночных трассах с участием профессиональных пилотов. Инженеры разработали несколько прототипов и многократно испытывали их во время трековых тестов. В результате диаметр руля уменьшили на 5 мм до 360 миллиметров, что позволяет быстрее реагировать на повороты. Также была увеличена площадь хвата, изменена форма обода и убраны упоры для больших пальцев. Это улучшает контроль автомобиля во время активного управления.

Переключатели перенесли для спортивного стиля вождения

Еще одним результатом гоночного опыта стало новое расположение кнопок на руле. Во время ралли или трековых заездов водители часто поворачивают руль почти на 180 градусов, не меняя положения рук. В старых конструкциях это могло приводить к случайному нажатию кнопок. Именно поэтому в обновленном Toyota GR Yaris переключатели перенесли дальше от рук водителя, чтобы избежать таких ситуаций.

Новые спортивные шины для трека

Обновленная модель получила новые высокопроизводительные шины Bridgestone Potenza Race. Toyota говорит, что они имеют улучшенный рисунок протектора, специально измененную внутреннюю конструкцию и новую резиновую смесь. Благодаря этому шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой на треке, а также уменьшают шум во время движения.

Перенастроенная подвеска и рулевое управление

Чтобы полностью использовать потенциал новых шин, инженеры обновили настройки передних и задних амортизаторов. Также модернизировали электроусилитель руля Electric Power Steering. В частности, оптимизирована жесткость торсионной балки в датчике крутящего момента и обновлено программное обеспечение управления. Это позволило расширить диапазон помощи руля даже во время резкого торможения или прохождения поворотов с высокой нагрузкой.

Новые системы безопасности и комфорта

В салоне появились и дополнительные функции безопасности. В частности, автомобиль получил камеру мониторинга водителя, которая определяет признаки усталости или невнимательности. Эта система интегрирована с функцией экстренной остановки автомобиля, если водитель перестает реагировать. Также теперь доступны подогрев руля и сидений и вертикальный стояночный тормоз. Компания Toyota сообщила, что обновленные версии уже доступны для заказа на европейских рынках.