Прощавайте, значки: нові авто масово втрачають традиційні логотипи

Десятиліттями для впізнаваності автомобіля вистачало невеликого хромованого значка на решітці радіатора чи кришці багажника. Проте зараз індустрія змінює правила гри. Як пише видання Motor1, все більше компаній обирають писати свої назви повністю, відмовляючись від звичних символів. Це вже не просто косметична деталь, а повноцінний інструмент, який формує архітектуру кузова.

Для звичайного водія це означає, що нові моделі виглядатимуть ширшими та сучаснішими ззаду. Наприклад, європейська Skoda Elroq замінила традиційну "стрілу" на великий напис спереду і ззаду. Це частина їхнього нового фірмового стилю. Великі літери розтягуються по горизонталі, візуально балансуючи корму автомобіля краще, ніж самотній значок по центру. Звісно, ідея не нова – Porsche роками пише свою назву на кормі 911-го, а Volvo давно віддає перевагу літерам на багажнику. Але зараз це стало масовим явищем.

Літери замість металу

Сьогодні дизайнери малюють шрифти з такою ж увагою, як фари чи колісні диски. Написи взаємодіють з оптикою та лініями кузова. Наприклад, Mazda використовує максимально чистий і простий шрифт, тоді як Peugeot пішли далі – вони інтегрують назву бренду прямо в задню світлову панель і навіть підсвічують її.

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Повністю традиційні емблеми навряд чи зникнуть, адже це історія та спадщина. Проте в епоху електромобілів поверхні кузовів стають чистішими, а деталей меншає. До того ж на ринок виходить величезна кількість нових брендів з Азії, і великий напис – це найпростіший спосіб одразу заявити про себе на дорозі, щоб водії в потоці не гадали, що за машина їде попереду.