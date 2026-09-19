Прощайте, значки: новые автомобили массово теряют традиционные логотипы

Десятилетиями для узнаваемости автомобиля хватало небольшого хромированного значка на радиаторной решетке или крышке багажника. Однако сейчас индустрия изменяет правила игры. Как пишет издание Motor1, все больше компаний выбирают писать свои названия полностью, отказываясь от привычных символов. Это уже не просто косметическая деталь, а полноценный инструмент, формирующий архитектуру кузова.

Для обычного водителя это означает, что новые модели будут выглядеть более широкими и современными сзади. Например, европейская Skoda Elroq заменила традиционную "стрелу" на большую надпись спереди и сзади. Это часть их нового фирменного стиля. Заглавные буквы растягиваются по горизонтали, визуально балансируя корму автомобиля лучше, чем одинокий значок по центру. Конечно, идея не нова– Porsche годами пишет свое название на корме 911-го, а Volvo давно предпочитает буквы на багажнике. Но сейчас это явилось массовым явлением.

Буквы вместо металла

Сегодня дизайнеры рисуют шрифты с таким же вниманием как фары или колесные диски. Надписи взаимодействуют с оптикой и линиями кузова. Например, Мазда использует максимально чистый и простой шрифт, тогда как Peugeot пошли дальше– они интегрируют название бренда прямо в заднюю световую панель и даже подсвечивают ее.

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Полностью традиционные эмблемы вряд ли исчезнут, ведь это история и наследие. Однако в эпоху электромобилей поверхности кузовов становятся чище, а деталей становится меньше. К тому же на рынок выходит огромное количество новых брендов из Азии, и большая надпись– это самый простой способ сразу заявить о себе на дороге, чтобы водители в потоке не думали, что за машина едет впереди.