Mazda пересматривает стратегию: компания сокращает расходы на электромобили и фокусируетс на гибридах

Mazda объявила об изменении своего курса в сторону гибридных технологий, присоединяясь к глобальному тренду пересмотра планов полной электрификации. Благодаря сдержанному подходу к внедрению электромобилей в предыдущие годы, компания оказалась в выгодном положении, поскольку ей не приходится списывать дорогостоящее оборудование или реструктуризировать заводы.
Mazda меняет стратегию: отказ от быстрой электрификации в пользу гибридов

Во время отчетной конференции 12 мая генеральный директор Mazda Масахиро Моро сообщил, что компания снова откладывает выпуск своего первого массового электромобиля нового поколения, пишет Motor1. Ранее ожидалось, что новинка появится в 2027 или 2028 году, однако сейчас сроки смещены как минимум на 2029 год.

В связи с этим Mazda существенно сокращает бюджет на разработку электрокаров. Вместо запланированных 12,5 миллиардов долларов, инвестиции до 2030 года составят около 7,5 миллиардов долларов. Компания также пересмотрела прогнозы продаж: ожидается, что к концу десятилетия доля электромобилей в общем объеме реализации составит лишь 15% (около 200 000–250 000 единиц в год), хотя ранее этот показатель прогнозировали на уровне 25–40 процентов.

Приоритет на гибридные силовые установки

Зато бренд решил сосредоточить усилия на развитии гибридных моделей, где наблюдается стабильно высокий спрос и лучшая доходность. Сейчас Mazda успешно использует технологии Toyota в модели CX-50 Hybrid, однако параллельно работает над собственными разработками.

В ближайшее время планируется выход гибридной версии популярного кроссовера CX-5, оснащенного фирменной установкой Mazda. Кроме того, производитель подтвердил возвращение компактной модели CX-3, которая, по предварительным данным, также получит гибридный силовой агрегат. Такая стратегия позволит компании плавно адаптироваться к рыночным условиям без финансовых потрясений, с которыми столкнулись более агрессивные игроки рынка.

Рыночный прагматизм

  • После ограниченного успеха модели MX-30, Mazda демонстрирует прагматичный подход.
  • Вместо рискованных инвестиций в сегмент, демонстрирующий замедление темпов роста, японская марка делает ставку на проверенные решения, которые позволят сохранить лояльность клиентов и финансовую стабильность в переходный период.
