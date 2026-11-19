Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, курйозний інцидент трапився у селі Кам’янське. Місцевий житель замовив у ділків підроблений бланк категорії В зі своїми реальними персональними даними та наївно вирішив легалізувати його через державну установу.



На Закарпатті спроба обміняти підроблене посвідчення водія завершилася вироком суду / Джерело: Головний сервісний центр МВС

Під час візиту адміністратор центру одразу запідозрив недобре, адже якість пластику візуально не відповідала встановленим стандартам. Швидка перевірка через Єдиний державний реєстр МВС розставила все по місцях: виявилося, що цей громадянин взагалі ніколи в житті не отримував водійського посвідчення.

Плануєте заміну шин? Зверніть увагу на Hankook – бренд, що поєднує сучасні технології, комфорт і надійність. Знайдіть відповідну модель для свого автомобіля та обирайте шини Hankook у партнерських магазинах. Рекламна інформація

Швидке викриття та суд

Працівники установи діяли за чіткою інструкцією та викликали поліцію. Справа швидко дійшла до Іршавського районного суду, який визнав чоловіка винним у підробленні та використанні фальшивих документів.

Феміда призначила порушнику рік позбавлення волі, але звільнила від реального ув'язнення, давши рік іспитового терміну. Проте фінансових втрат уникнути не вдалося – з обвинуваченого стягнули 11 450 гривень процесуальних витрат за проведення експертиз.

Представники відомства вкотре наголошують, що купівля сумнівних папірців не дає права сідати за кермо. "Справжність кожного пред’явленого бланка ретельно перевіряється за даними державних реєстрів, тож будь-які спроби використати підробку гарантовано виявляються", – зазначають у відомстві.

Схожі схеми

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, це далеко не перший випадок такої зухвалої поведінки. Нещодавно схожий інцидент трапився на Одещині, де жінка також сама принесла фальшиві права до сервісного центру після невдалої спроби скласти іспит.

Крім того, українці нерідко стають жертвами аферистів, які обіцяють оформити водійське посвідчення без іспитів. Шахраї виманюють гроші та особисті дані, а натомість надсилають звичайний шматок пластику, якого не існує в жодній базі Дія.