Радикальний гібрид на 436 сил: BYD виводить на європейський ринок пікап SHARK

Як повідомляє BYD, продажі нової моделі стартують найближчими місяцями, причому першими оцінити автівку зможуть покупці у Великій Британії. Пікап побудований на міцній рамній платформі з використанням технології інтеграції батареї безпосередньо в шасі, що суттєво підвищує жорсткість кузова на важкому бездоріжжі.

Виконавчий віцепрезидент компанії Стелла Лі наголосила, що цей сегмент ідеально підходить для їхньої фірмової технології. "Ми впевнені, що SHARK гідно оцінять клієнти по всій Європі, які хочуть такий тип автомобіля, але не готові йти на компроміси щодо ефективності чи комфорту", – зазначила топменеджерка.

Дизайн хижака та продуманий салон

Зовнішність вантажівки створювалася з огляду на морську тематику, а саме – на акулу. Світлодіодна смуга спереду та широко розставлені фари імітують очі хижака, тоді як масивна решітка радіатора та нижня частина бампера нагадують відкриту пащу перед атакою.

Усередині розробники відійшли від спартанських традицій класу, запропонувавши водіям цілком легковий комфорт. На передній панелі розмістили 10,25-дюймову цифрову приладову панель та величезний 15,6-дюймовий мультимедійний екран, а заднім пасажирам виділили майже 90 сантиметрів простору для ніг завдяки абсолютно рівній підлозі.

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Техніка, що залишає дизелі позаду

Головна гордість інженерів – система Super Hybrid DMO, яка поєднує 1,5-літровий бензиновий турбомотор та два потужні електричні двигуни на обох осях. Сумарна віддача сягає 436 кінських сил та 650 Нм крутного моменту, що дозволяє важкій машині вистрілювати до першої сотні всього за 5,7 секунди.

Живить електромотори літій-залізо-фосфатна батарея Blade рекордної для класу ємності – 32,2 кВт-год. Завдяки підтримці швидкої зарядки постійним струмом поповнити запас енергії з 30 до 80 відсотків можна лише за 21 хвилину, а загальний запас ходу з повним баком сягає 675 кілометрів.

Для тих, хто планує використовувати пікап для роботи чи активного відпочинку, передбачили вкрай корисну функцію V2L. Автомобіль має дві розетки, які здатні видавати до 6 кВт потужності для підключення будівельних інструментів, кавоварки чи мийки високого тиску просто посеред лісу.

Багате оснащення вже в базі

Європейцям запропонують єдину, але максимальну комплектацію Design. Вона включає оббивку з веганської шкіри, підігрів та вентиляцію сидінь, преміальну акустику Dynaudio на 12 динаміків та повний комплекс систем активної безпеки, завдяки яким модель вже отримала п'ять зірок у незалежних тестах Euro NCAP.

Нагадаємо, що конкуренція в сегменті електрифікованих пікапів стрімко загострюється. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно бренд Chery анонсував власну брутальну вантажівку з дизельним гібридом на 469 сил, яка має стати прямим опонентом для новинки від BYD.