Renault 4 E-Tech Plein Sud отримав велетенський м'який дах

Головна особливість новинки – це безмежне відчуття свободи під час руху. При цьому електромобіль повністю зберіг усі базові переваги стандартної моделі: харизматичний та миттєво впізнаваний дизайн, просторий інтер'єр, широкі можливості трансформації та значний об'єм багажного відділення.

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Ключовою відмінністю модифікації Plein Sud став м'який тканинний дах, який має найкращі габарити у своєму класі. Площа отвору становить майже один квадратний метр, що є найбільшим показником на ринку та забезпечує водієві й пасажирам унікальний досвід подорожей на свіжому повітрі, зазначає Renault.

Конструктивні особливості та незмінність культового стилю

Довжина кузова електромобіля становить 4,14 метра при колісній базі 2,62 метра. Версія Plein Sud повністю повторює пропорції базового кросовера, зберігаючи фірмову підсвічену решітку радіатора, великі 18-дюймові колісні диски та численні естетичні деталі, які відсилають до історичного предка. Головною відмінністю профілю став чорний колір м'якого тканинного тенту.

Через особливості конструкції інженерам довелося відмовитися від класичних рейлінгів на даху, а автомобільну антену інтегрували безпосередньо в заднє скло. Для замовлення доступна колишня палітра кольорів кузова, що включає 11 відтінків для комплектації Techno та 7 варіантів для виконання Iconic. Також покупці можуть обрати колір капота (в тон кузова або чорний) та різноманітні декоративні накладки на бампери й крила. Єдиним обмеженням для версії Plein Sud стала неможливість замовлення додаткових аплікацій та декору безпосередньо для капота й даху.

Тканинна секція має довжину 92 см та ширину 80 см. Щоб досягти такого результату і мінімізувати вплив механізму на простір над головами людей та об'єм багажника, інженери компанії суттєво переробили обшивку стелі та надали особливої куполоподібної форми елементам посилення в задній частині кузова.

Швидкість роботи та інтелектуальне керування

Минули ті часи, коли для відкриття чи закриття тенту водієві доводилося виходити з машини та вручну змагатися зі складними кріпленнями. У Renault 4 E-Tech electric Plein Sud цей процес повністю автоматизовано. Керувати дахом можна за допомогою електричної кнопки на стельовій панелі або за допомогою голосових команд через фірмового цифрового асистента Reno.

Оскільки віртуальний помічник Reno базується на генеративному штучному інтелектуальному софті, водієві не потрібно вчити фіксовані фрази – система розпізнає звичайну розмовну мову, дозволяючи відкривати тент повністю, наполовину або виставляти будь-яке інше проміжне положення.

Процес трансформації відбувається дуже швидко та ефективно: повне відкриття або закриття тканинного верху займає всього близько 10 секунд, а активація механізму дозволена під час руху автомобіля на швидкості до 90 км/год. До того ж спеціальний автоматичний дефлектор оптимізує аеродинаміку, дозволяючи комфортно їхати з відкритим верхом навіть на максимальній дозволеній швидкості на автомагістралі без зайвого акустичного дискомфорту.

Сучасні стандарти безпеки та жорсткість кузова через появу м'якого верху не постраждали. Крім того, побудова моделі на компактній електричній платформі RGEV Small (також відома як AmpR Small) з багатоважільною задньою підвіскою забезпечує високу маневреність та динамічний характер керування у місті та за його межами.

Практичність без компромісів: простір та вантажні можливості

Створення версії з відкритим верхом не змусило розробників пожертвувати утилітарними функціями електричного кросовера. Салон так само розрахований на комфортне розміщення п'яти осіб. Загальний об'єм різноманітних ніш та кишень для дрібних речей у кабіні становить 23,3 літра, з яких 9,2 літра припадає виключно на зону другого ряду сидінь.

Багажне відділення пропонує солідні 420 літрів корисного об'єму, включаючи підпільну нішу на 44 літри з двома окремими кришками для доступу. Надзвичайно низька вантажна висота порога, яка становить 61 см суттєво полегшує завантаження важких речей. Завдяки наявності заднього дивана, що складається, та переднього пасажирського крісла, яке можна повністю опустити вперед, максимальна довжина вантажної платформи досягає 2,20 метра.

Це дозволяє легко перевозити довгоміри, наприклад, дорослі лижі або елементи меблів. Попри електричну силову установку, кросовер демонструє чудові тягові можливості й здатний буксирувати причіп або невеликий туристичний караван вагою до 750 кг, що робить його ідеальним супутником для відпусток.

Успіх Renault 4 E-Tech electric