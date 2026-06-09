Renault 4 E-Tech Plein Sud получил огромную мягкую крышу

Главная особенность новинки – это безграничное ощущение свободы во время движения. При этом электромобиль полностью сохранил все базовые преимущества стандартной модели: харизматичный и мгновенно узнаваемый дизайн, просторный интерьер, широкие возможности трансформации и значительный объем багажного отделения.

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Ключевым отличием модификации Plein Sud стала мягкая тканевая крыша, которая имеет лучшие габариты в своем классе. Площадь проема составляет почти один квадратный метр, что является наибольшим показателем на рынке и обеспечивает водителю и пассажирам уникальный опыт путешествий на свежем воздухе, отмечает Renault.

Конструктивные особенности и неизменность культового стиля

Длина кузова электромобиля составляет 4,14 метра при колесной базе 2,62 метра. Версия Plein Sud полностью повторяет пропорции базового кроссовера, сохраняя фирменную подсвеченную решетку радиатора, большие 18-дюймовые колесные диски и многочисленные эстетические детали, которые отсылают к историческому предку. Главным отличием профиля стал черный цвет мягкого тканевого тента.

Из-за особенностей конструкции инженерам пришлось отказаться от классических рейлингов на крыше, а автомобильную антенну интегрировали непосредственно в заднее стекло. Для заказа доступна прежняя палитра цветов кузова, включающая 11 оттенков для комплектации Techno и 7 вариантов для исполнения Iconic. Также покупатели могут выбрать цвет капота (в тон кузова или черный) и разнообразные декоративные накладки на бамперы и крылья. Единственным ограничением для версии Plein Sud стала невозможность заказа дополнительных аппликаций и декора непосредственно для капота и крыши.

Тканевая секция имеет длину 92 см и ширину 80 см. Чтобы достичь такого результата и минимизировать влияние механизма на пространство над головами людей и объем багажника, инженеры компании существенно переработали обшивку потолка и придали особую куполообразную форму элементам усиления в задней части кузова.

Скорость работы и интеллектуальное управление

Прошли те времена, когда для открытия или закрытия тента водителю приходилось выходить из машины и вручную бороться со сложными креплениями. В Renault 4 E-Tech electric Plein Sud этот процесс полностью автоматизирован. Управлять крышей можно с помощью электрической кнопки на потолочной панели или с помощью голосовых команд через фирменного цифрового ассистента Reno.

Поскольку виртуальный помощник Reno базируется на генеративном искусственном интеллектуальном софте, водителю не нужно учить фиксированные фразы – система распознает обычную разговорную речь, позволяя открывать тент полностью, наполовину или выставлять любое другое промежуточное положение.

Процесс трансформации происходит очень быстро и эффективно: полное открытие или закрытие тканевого верха занимает всего около 10 секунд, а активация механизма разрешена во время движения автомобиля на скорости до 90 км/ч. К тому же специальный автоматический дефлектор оптимизирует аэродинамику, позволяя комфортно ехать с открытым верхом даже на максимальной разрешенной скорости на автомагистрали без лишнего акустического дискомфорта.

Современные стандарты безопасности и жесткость кузова из-за появления мягкого верха не пострадали. Кроме того, построение модели на компактной электрической платформе RGEV Small (также известная как AmpR Small) с многорычажной задней подвеской обеспечивает высокую маневренность и динамичный характер управления в городе и за его пределами.

Практичность без компромиссов: пространство и грузовые возможности

Создание версии с открытым верхом не заставило разработчиков пожертвовать утилитарными функциями электрического кроссовера. Салон все так же рассчитан на комфортное размещение пяти человек. Общий объем различных ниш и карманов для мелких вещей в кабине составляет 23,3 литра, из которых 9,2 литра приходится исключительно на зону второго ряда сидений.

Багажное отделение предлагает солидные 420 литров полезного объема, включая подпольную нишу на 44 литра с двумя отдельными крышками для доступа. Чрезвычайно низкая грузовая высота порога, которая составляет 61 см существенно облегчает загрузку тяжелых вещей. Благодаря наличию заднего дивана, что складывается, и переднего пассажирского кресла, которое можно полностью опустить вперед, максимальная длина грузовой платформы достигает 2,20 метра.

Это позволяет легко перевозить длинномеры, например, взрослые лыжи или элементы мебели. Несмотря на электрическую силовую установку, кроссовер демонстрирует отличные тяговые возможности и способен буксировать прицеп или небольшой туристический караван весом до 750 кг, что делает его идеальным спутником для отпусков.

Успех Renault 4 E-Tech electric