Renault розробляє концепцію нового Clio та планує розширити модельний ряд

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Renault Clio
За словами керівника журналістам Autocar, лінійка марки має бути збалансованою: одна третина припадає на культові ретро-моделі на кшталт R5, R4 та Twingo, друга – на відомі серійні автомобілі як Clio та Scenic, а решта належить повністю новим розробкам.
Наступне покоління Renault Clio та орієнтири B-сегмента
Попри нещодавній запуск поточного Clio, Renault вже аналізує бачення наступного покоління, яке може з'явитися орієнтовно в середині 2030-х років. Компанія орієнтується на збереження класичного низького хетчбека B-сегмента завдовжки 4,1-4,2 метра, який не є позашляховиком.
"Clio – це свого роду автомобіль-сага, і ми повинні думати про новий Clio саме так, а не намагатися помістити його у повністю електрифікований світ. Ще зарано відповідати вам. Я не знаю, чи буде у нас двигун внутрішнього згоряння на цьому етапі", – зазначив Фабріс Камболів.
Майбутня платформа Renault зможе підтримувати як повністю електричні силові установки, так і системи з подовжувачем ходу (EREV). Автовиробник розраховує, що до 2030 року його лінійка буде повністю електрифікована, де половину продажів складатимуть електромобілі.
Розвиток Renault 5 та нові рішення для електричних моделей
- Renault також готує інженерні оновлення для електричного Renault 5, включаючи потужніші двигуни та збільшену батарею.
- Під час випробувань фахівці завчасно виявили технічні нюанси моделі, які планується компенсувати за рахунок нових функцій та додаткових варіантів оснащення.
- Фабріс Камболів підкреслив, що успіх Renault 5 став можливим завдяки відмові від компромісів та відмові від встановлення гібридних чи бензинових двигунів, зробивши ставку виключно на електричну платформу.