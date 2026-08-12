Renault розробляє концепцію нового Clio та планує розширити модельний ряд

За словами керівника журналістам Autocar, лінійка марки має бути збалансованою: одна третина припадає на культові ретро-моделі на кшталт R5, R4 та Twingo, друга – на відомі серійні автомобілі як Clio та Scenic, а решта належить повністю новим розробкам.

Наступне покоління Renault Clio та орієнтири B-сегмента

Попри нещодавній запуск поточного Clio, Renault вже аналізує бачення наступного покоління, яке може з'явитися орієнтовно в середині 2030-х років. Компанія орієнтується на збереження класичного низького хетчбека B-сегмента завдовжки 4,1-4,2 метра, який не є позашляховиком.

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"Clio – це свого роду автомобіль-сага, і ми повинні думати про новий Clio саме так, а не намагатися помістити його у повністю електрифікований світ. Ще зарано відповідати вам. Я не знаю, чи буде у нас двигун внутрішнього згоряння на цьому етапі", – зазначив Фабріс Камболів.

Майбутня платформа Renault зможе підтримувати як повністю електричні силові установки, так і системи з подовжувачем ходу (EREV). Автовиробник розраховує, що до 2030 року його лінійка буде повністю електрифікована, де половину продажів складатимуть електромобілі.

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