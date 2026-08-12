Renault разрабатывает концепцию нового Clio и планирует расширить модельный ряд

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Renault Clio
По словам руководителя журналистам Autocar, линейка марки должна быть сбалансированной: одна треть приходится на культовые ретро-модели типа R5, R4 и Twingo, вторая – на известные серийные автомобили как Clio и Scenic, а остальное принадлежит совершенно новым разработкам.
Следующее поколение Renault Clio и ориентиры B-сегмента
Несмотря на недавний запуск текущего Clio, Renault уже анализирует видение следующего поколения, которое может появиться ориентировочно в середине 2030-х годов. Компания ориентируется на сохранение классического низкого хэтчбека B-сегмента длиной 4,1-4,2 метра, не являющегося внедорожником.
"Clio – это своего рода автомобиль-сага, и мы должны думать о новом Clio именно так, а не пытаться поместить его в полностью электрифицированный мир. Еще рано отвечать вам. Я не знаю, будет ли у нас двигатель внутреннего сгорания на этом этапе",– отметил Фабрис Камболов.
Будущая платформа Renault сможет поддерживать как полностью электрические силовые установки, так и системы с удлинителем хода (EREV). Автопроизводитель рассчитывает, что к 2030 году его линейка будет полностью электрифицирована, где половину продаж будут составлять электромобили.
Развитие Renault 5 и новые решения для электрических моделей
- Renault также готовит инженерные обновления для электрического Renault 5, включая более мощные двигатели и увеличенную батарею.
- В ходе испытаний специалисты заранее обнаружили технические нюансы модели, которые планируется компенсировать за счет новых функций и дополнительных вариантов оснастки.
- Фабрис Камболов подчеркнул, что успех Renault 5 стал возможным благодаря отказу от компромиссов и отказу от установки гибридных или бензиновых двигателей, сделав ставку исключительно на электрическую платформу.