Renault разрабатывает концепцию нового Clio и планирует расширить модельный ряд

По словам руководителя журналистам Autocar, линейка марки должна быть сбалансированной: одна треть приходится на культовые ретро-модели типа R5, R4 и Twingo, вторая – на известные серийные автомобили как Clio и Scenic, а остальное принадлежит совершенно новым разработкам.

Следующее поколение Renault Clio и ориентиры B-сегмента

Несмотря на недавний запуск текущего Clio, Renault уже анализирует видение следующего поколения, которое может появиться ориентировочно в середине 2030-х годов. Компания ориентируется на сохранение классического низкого хэтчбека B-сегмента длиной 4,1-4,2 метра, не являющегося внедорожником.

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"Clio – это своего рода автомобиль-сага, и мы должны думать о новом Clio именно так, а не пытаться поместить его в полностью электрифицированный мир. Еще рано отвечать вам. Я не знаю, будет ли у нас двигатель внутреннего сгорания на этом этапе",– отметил Фабрис Камболов.

Будущая платформа Renault сможет поддерживать как полностью электрические силовые установки, так и системы с удлинителем хода (EREV). Автопроизводитель рассчитывает, что к 2030 году его линейка будет полностью электрифицирована, где половину продаж будут составлять электромобили.

Развитие Renault 5 и новые решения для электрических моделей