Рідкісний Ferrari Daytona SP3 продають за 12 мільйонів доларів

На аукціон RM Sotheby's виставили один із найексклюзивніших сучасних суперкарів Ferrari — Daytona SP3 2023 року випуску. Автомобіль із мінімальним пробігом оцінюють у 10–12 млн доларів. Про це пише topgir.com.ua.

Ferrari Daytona SP3 входить до лімітованої серії Icona, створеної на честь легендарних гоночних моделей і перемоги італійської марки в марафоні “24 години Дайтони” 1967 року. Загалом компанія випустила лише 599 таких автомобілів.

Характеристики Ferrari Daytona SP3

Суперкар оснащений 6,5-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю 829 к.с., який працює в парі із 7-ступеневою роботизованою коробкою передач із подвійним зчепленням. Привід — задній.

До 100 км/год Ferrari Daytona SP3 розганяється за 2,85 секунди, а максимальна швидкість перевищує 339 км/год.

Історія конкретного екземпляра

Представлений екземпляр завершили на заводі Ferrari у липні 2023 року. Кузов пофарбований у ексклюзивний жовтий колір Giallo Triplo Strato із чорними гоночними смугами та декоративними елементами в кольорах італійського прапора. Салон виконаний у чорному кольорі з жовтими акцентами.

Автомобіль отримав багате оснащення, серед якого карбоновий дах і зовнішні елементи кузова, матово-чорні колеса, логотипи Scuderia Ferrari, камери паркування, Apple CarPlay, спортивні сидіння збільшеного розміру та жовті ремені безпеки.

Суперкар мав лише двох власників. Спочатку його передали покупцеві у Флориді на початку 2024 року, а згодом автомобіль поповнив приватну колекцію. Наразі пробіг становить лише 365 км.

Посаг

Разом із Ferrari Daytona SP3 новий власник отримає повний комплект заводської документації, фірмовий набір інструментів та оригінальні аксесуари. За оцінками RM Sotheby's, під час торгів автомобіль може бути проданий за суму до 12 мільйонів доларів.