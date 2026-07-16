Редкий Ferrari Daytona SP3 продается за 12 миллионов долларов

На аукцион RM Sotheby's выставили один из самых эксклюзивных современных суперкаров Ferrari – Daytona SP3 2023 года выпуска. Автомобиль с минимальным пробегом оценивают в 10–––12 млн долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.

Ferrari Daytona SP3 входит в лимитированную серию Icona, созданную в честь легендарных гоночных моделей и победы итальянской марки в марафоне “24 часа Дайтоны” 1967 года. Всего компания выпустила лишь 599 таких автомобилей.

Характеристики Ferrari Daytona SP3

Суперкар оснащен 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 829 к.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод – задний.

До 100 км/ч Ferrari Daytona SP3 разгоняется за 2,85 секунды, а максимальная скорость превышает 339 км/ч.

История конкретного экземпляра

Представленный экземпляр был собран на заводе Ferrari в июле 2023 года. Кузов окрашен в эксклюзивный желтый цвет Giallo Triplo Strato с черными гоночными полосами и декоративными элементами в цветах итальянского флага. Салон выполнен в черном цвете с желтыми акцентами.

Автомобиль получил богатую комплектацию, в том числе карбоновую крышу и наружные элементы кузова, матово-черные колеса, логотипы Scuderia Ferrari, парковочные камеры, Apple CarPlay, спортивные сиденья увеличенного размера и желтые ремни безопасности.

У суперкара было всего два владельца. Сначала его передали покупателю во Флориде в начале 2024 года, а впоследствии автомобиль пополнил частную коллекцию. На данный момент пробег составляет всего 365 км.

Комплектация

Вместе с Ferrari Daytona SP3 новый владелец получит полный комплект заводской документации, фирменный набор инструментов и оригинальные аксессуары. По оценкам RM Sotheby's, во время аукциона автомобиль может быть продан за сумму до 12 миллионов долларов.