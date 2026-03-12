Rivian може відмовитися від базових версій R1 перед запуском нового кросовера

На це вказує лист, який автовиробник розіслав клієнтам. У ньому компанія повідомляє про "кінець подвійного стандарту" та натякає на майбутні зміни у модельному ряді, повідомляє Carscoops.

Базові версії можуть зникнути з продажу

Йдеться про базові модифікації моделей Rivian R1S Dual Standard та Rivian R1T Dual Standard. Зараз позашляховик Rivian R1S Dual Standard у США коштує від 76 990 доларів і має запас ходу приблизно 435 км на одному заряді. Водночас дорожча версія R1S Dual стартує від $83 990 , але отримує більший акумулятор і може проїхати до 529 кілометрів.

Подібна ситуація і з пікапом Rivian R1T. Базова версія Dual Standard коштує від $72 990 доларів, тоді як версія R1T Dual стартує від 79 990 доларів. Якщо базові моделі справді зникнуть з продажу, фактично це означатиме підвищення мінімальної ціни приблизно на 7 тисяч доларів.

Компанія натякає на зміни у модельному ряді

У повідомленні для клієнтів Rivian зазначила, що пізніше цього року в лінійці автомобілів відбудуться зміни. При цьому компанія закликала покупців замовити версії Dual Standard, поки вони ще доступні. Щоб стимулювати попит, Rivian також пропонує спеціальні умови лізингу в США.

Зокрема, моделі Rivian R1T та Rivian R1S Dual Standard можна взяти у лізинг від 749 доларів на місяць на 36 місяців. Замовлення, оформлені до 19 березня, також отримують знижку 3000 доларів. За умовами пропозиції, початковий платіж може становити близько 5644 доларів, хоча окремо може нараховуватися доставка приблизно 1895 доларів.

Причиною може бути запуск нового електрокросовера

Експерти вважають, що таке рішення може бути пов’язане з підготовкою до дебюту нового електричного кросовера Rivian R2. Його офіційна презентація запланована на 12 березня, а стартова ціна очікується на рівні приблизно 45 тисяч доларів. У такому разі нова модель може перетягнути частину покупців з дорожчих автомобілів сімейства R1. Відмова від базових версій допоможе збільшити різницю між моделями й спростити виробництво. Автомобілі Rivian зараз випускають на заводі компанії у місті Нормал, штат Іллінойс.