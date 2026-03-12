Rivian может отказаться от базовых версий R1 перед запуском нового кроссовера

На это указывает письмо, которое автопроизводитель разослал клиентам. В нем компания сообщает о “конце двойного стандарта” и намекает на будущие изменения в модельном ряде, сообщает Carscoops.

Базовые версии могут исчезнуть из продажи

Речь идет о базовых модификациях моделей Rivian R1S Dual Standard и Rivian R1T Dual Standard. Сейчас внедорожник Rivian R1S Dual Standard в США стоит от 76 990 долларов и имеет запас хода примерно 435 км на одном заряде. В то же время более дорогая версия R1S Dual стартует от $83 990 , но получает больший аккумулятор и может проехать до 529 километров.

Подобная ситуация и с пикапом Rivian R1T. Базовая версия Dual Standard стоит от $72 990 долларов, тогда как версия R1T Dual стартует от 79 990 долларов. Если базовые модели действительно исчезнут из продажи, фактически это будет означать повышение минимальной цены примерно на 7 тысяч долларов.

Компания намекает на изменения в модельном ряде

В сообщении для клиентов Rivian отметила, что позже в этом году в линейке автомобилей произойдут изменения. При этом компания призвала покупателей заказать версии Dual Standard, пока они еще доступны. Чтобы стимулировать спрос, Rivian также предлагает специальные условия лизинга в США.

В частности, модели Rivian R1T и Rivian R1S Dual Standard можно взять в лизинг от 749 долларов в месяц на 36 месяцев. Заказы, оформленные до 19 марта, также получают скидку 3000 долларов. По условиям предложения, начальный платеж может составлять около 5644 долларов, хотя отдельно может начисляться доставка примерно 1895 долларов.

Причиной может быть запуск нового электрокроссовера

Эксперты считают, что такое решение может быть связано с подготовкой к дебюту нового электрического кроссовера Rivian R2. Его официальная презентация запланирована на 12 марта, а стартовая цена ожидается на уровне примерно 45 тысяч долларов. В таком случае новая модель может перетянуть часть покупателей с более дорогих автомобилей семейства R1. Отказ от базовых версий поможет увеличить разницу между моделями и упростить производство. Автомобили Rivian сейчас выпускают на заводе компании в городе Нормал, штат Иллинойс.