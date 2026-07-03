Росіяни створили сервіс пошуку бензину на заправках, але українці його "зламали"

У Росії запустили краудсорсинговий сервіс, на якому водії самі позначають АЗС із бензином, чергами та обмеженнями. Сергій Стерненко запропонував українцям скористатися слабким місцем такої системи — її залежністю від неперевірених повідомлень користувачів.

Український волонтер Сергій Стерненко звернув увагу на російський онлайн-сервіс пошуку пального. На ньому водії позначають, де є бензин і дизель, де утворилися черги, а де запроваджені ліміти. У своєму дописі Стерненко запропонував українцям масово подавати суперечливу інформацію, щоб знизити достовірність карти та ускладнити росіянам пошук пального.

До речі з 1 липня в Україні зʼявився новий вид бензину

Як працює російська карта бензину

Сервіс створений як відкрита карта автомобільних заправок. Він показує наявність різних видів пального, черги та обмеження на продаж.

Головна особливість полягає в тому, що інформацію додають не мережі АЗС і не державні установи, а самі водії. Користувач може анонімно залишити позначку про ситуацію на конкретній заправці.

Такий підхід дозволяє швидко оновлювати карту, але має очевидний недолік: достовірність повідомлень фактично залежить від сумлінності користувачів. Сам сервіс попереджає, що позначки є суб’єктивними й не гарантують реальної наявності бензину.

Стерненко запропонував використати вразливість сервісу

У своєму дописі Стерненко закликав українців створювати на карті інформаційний хаос. Йдеться про масове додавання хибних або взаємно суперечливих позначок щодо наявності пального.

За задумом автора, це має змусити російських водіїв витрачати більше часу та пального на поїздки між АЗС. Особливу увагу він порадив звертати не лише на Москву, де до ініціативи вже долучилося багато українців, а й на інші російські міста.

Фактично це приклад низового цифрового втручання, яке не потребує складних технологій. Його ефект базується на тому, що краудсорсинговий сервіс працює лише доти, доки більшість його користувачів повідомляють правдиві дані.

Чому росіянам знадобився такий сервіс

Поява карти з інформацією про бензин сама по собі свідчить про проблеми з доступністю пального в окремих регіонах Росії.

За стабільного постачання водіям зазвичай не потрібна окрема карта, яка показує, на якій АЗС залишився АИ-92, АИ-95 чи дизель. Такий інструмент стає затребуваним, коли виникають черги, локальні перебої або обмеження на кількість літрів в одні руки.

Користувачам сервісу радять перевіряти свіжість позначок, порівнювати кілька заправок на маршруті та не покладатися на одну публікацію. Це ще раз підкреслює, наскільки нестабільною може бути інформація на карті.

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Це не вплине на фізичні запаси бензину

Водночас важливо розуміти межі такої ініціативи. Зміна користувацьких позначок не впливає безпосередньо на запаси пального, виробництво на НПЗ чи логістику постачання.

Йдеться винятково про інформаційний рівень. Російський водій може отримати неправильну підказку, витратити час на дорогу або приїхати на АЗС, де немає потрібного пального.

Тривалість ефекту також залежатиме від реакції власників сервісу. Вони можуть запровадити перевірку позначок, обмеження частоти повідомлень, авторизацію або інші засоби фільтрації підозрілої активності.

Де є бензин – наразі незрозуміло