Россияне создали сервис поиска бензина на заправках, но украинцы его "взломали"

В России запустили краудсорсинговый сервис, на котором водители сами отмечают АЗС с бензином, очередями и ограничениями. Сергей Стерненко предложил украинцам воспользоваться слабым местом такой системы – ее зависимостью от непроверенных сообщений пользователей.

Украинский волонтер Сергей Стерненко обратил внимание на российский онлайн-сервис поиска топлива. На нем водители отмечают, где есть бензин и дизель, где образовались очереди, а где введены лимиты. В своем посте Стерненко предложил украинцам массово подавать противоречивую информацию, чтобы снизить достоверность карты и затруднить россиянам поиск топлива.

Кстати с 1 июля в Украине появился новый вид бензина

Как работает российская карта бензина

Сервис создан как открытая карта автомобильных заправок. Он показывает наличие различных видов топлива, очереди и ограничения на продажу.

Главная особенность заключается в том, что информацию добавляют не сети АЗС и не государственные учреждения, а сами водители. Пользователь может анонимно оставить отметку о ситуации на конкретной заправке.

Такой подход позволяет быстро обновлять карту, но имеет очевидный недостаток: достоверность сообщений фактически зависит от добросовестности пользователей. Сам сервис предупреждает, что отметки носят субъективный характер и не гарантируют реального наличия бензина.

Стерненко предложил использовать уязвимость сервиса

В своем посте Стерненко призвал украинцев создавать на карте информационный хаос. Речь идет о массовом добавлении ложных или противоречивых отметок о наличии топлива.

По замыслу автора, это должно заставить российских водителей тратить больше времени и топлива на поездки между АЗС. Особое внимание он посоветовал обращать не только на Москву, где к инициативе уже присоединилось много украинцев, но и на другие российские города.

Фактически это пример низового цифрового вмешательства, не требующего сложных технологий. Его эффект основан на том, что краудсорсинговый сервис работает только до тех пор, пока большинство его пользователей сообщают правдивые данные.

Почему россиянам понадобился такой сервис

Появление карты с информацией о бензине само по себе свидетельствует о проблемах с доступностью топлива в отдельных регионах России.

При стабильных поставках водителям обычно не нужна отдельная карта, показывающая, на какой АЗС остался АИ-92, АИ-95 или дизель. Такой инструмент становится востребованным, когда возникают очереди, локальные перебои или ограничения на количество литров на одного человека.

Пользователям сервиса рекомендуют проверять актуальность отметок, сравнивать несколько заправок на маршруте и не полагаться на одну публикацию. Это еще раз подчеркивает, насколько нестабильной может быть информация на карте.

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Это не повлияет на физические запасы бензина

В то же время важно понимать пределы такой инициативы. Изменение пользовательских отметок не влияет напрямую на запасы топлива, производство на НПЗ или логистику поставок.

Речь идет исключительно об информационном уровне. Российский водитель может получить неверную подсказку, потратить время на дорогу или приехать на АЗС, где нет нужного топлива.

Продолжительность эффекта также будет зависеть от реакции владельцев сервиса. Они могут ввести проверку отметок, ограничение частоты уведомлений, авторизацию или другие средства фильтрации подозрительной активности.

Где есть бензин – – пока неясно