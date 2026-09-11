Дешевле некуда: Chrysler выпустит два новых кроссовера за 25 000 долларов

О планах американского автопроизводителя сообщает издание Motor1, ссылаясь на инсайдерские данные Automotive News. Компания Chrysler, входящая в концерн Stellantis, разрабатывает модели Arrow и Arrow Cross, которые должны стать наиболее доступными в линейке бренда.

Для украинского водителя, привыкшего искать адекватный прайс на вторичном рынке США, это отличная новость. Если новое авто стартует от 25 тысяч долларов, то через несколько лет после релиза эти машины станут настоящими хитами среди импортируемых в Украину подержанных кроссоверов. Ранее руководство обещало удержать цену до 30 тысяч, но теперь ставки снизились, что делает предложение еще более привлекательным.

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Технически обе новинки не будут разрабатываться с нуля. В их основе лежит платформа Stellantis Smart Car, а сами машины станут перелицованными версиями Fiat Grizzly. Модель Arrow получит кузов динамического фастбека, в то время как у Arrow Cross будет классический, более квадратный и практичный силуэт SUV. Собирают эти автомобили на заводе в Марокко для дальнейшего экспорта.

Появление этих моделей ожидается в 2028 или 2029 году. Они станут частью глобальной стратегии Stellantis, предполагающей выпуск девяти новых автомобилей стоимостью до 40 000 долларов к концу десятилетия. На ступеньку выше Arrow разместится электрический кроссовер Airflow, который также должен вписаться в бюджетный сегмент, расширив выбор для тех, кто хочет пересесть на электромобиль без космических переплат.