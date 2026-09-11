Дешевше не буде: Chrysler випустить два нові кросовери за 25 000 доларів

Про плани американського автовиробника повідомляє видання Motor1, посилаючись на інсайдерські дані Automotive News. Компанія Chrysler, яка входить до концерну Stellantis, розробляє моделі Arrow та Arrow Cross, що мають стати найдоступнішими в лінійці бренду.

Для українського водія, який звик шукати адекватний прайс на вторинному ринку США, це чудова новина. Якщо нове авто стартує від 25 тисяч доларів, то за кілька років після релізу ці машини стануть справжніми хітами серед імпортованих в Україну вживаних кросоверів. Раніше керівництво обіцяло втримати ціну до 30 тисяч, але тепер ставки знизилися, що робить пропозицію ще привабливішою.

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Технічно обидві новинки не будуть розроблятися з нуля. В їхній основі лежить платформа Stellantis Smart Car, а самі машини стануть перелицьованими версіями Fiat Grizzly. Модель Arrow отримає кузов динамічного фастбека, тоді як Arrow Cross матиме класичний, більш квадратний і практичний силует SUV. Збиратимуть ці автомобілі на заводі в Марокко для подальшого експорту.

Поява цих моделей очікується у 2028 або 2029 році. Вони стануть частиною глобальної стратегії Stellantis, яка передбачає випуск дев'яти нових автомобілів вартістю до 40 000 доларів до кінця десятиліття. На сходинку вище за Arrow розташується електричний кросовер Airflow, який також має вписатися в бюджетний сегмент, розширивши вибір для тих, хто хоче пересісти на електромобіль без космічних переплат.