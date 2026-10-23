Европейцы отказываются от бензина: продажи электромобилей взлетели на 73%

По данным европейской ассоциации ACEA, на которые ссылается Укравтопром, В сентябре 2026 года рынок новых легковых автомобилей в ЕС вырос на 9,3 процента в годовом исчислении.

В общей сложности европейцы приобрели более 971 тысячи новых машин за один месяц, что свидетельствует о высокой активности покупателей.

Абсолютным рекордсменом по темпам прироста стал сегмент полностью электрических автомобилей (BEV).

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Их продажи достигли отметки в 290 тысяч единиц, что демонстрирует феноменальный скачок на 72,9 процента по сравнению с прошлым годом.

Интересно, что классические гибриды (HEV) в настоящее время удерживают лидерство по общему количеству проданных автомобилей.

В месяц европейцы купили более 330 тысяч таких машин, обеспечив сегменту стабильный плюс в 7,3 процента.

Бензин и дизель идут ко дну

На фоне электрического бума традиционные двигатели внутреннего сгорания показывают печальную статистику.

Регистрация новых бензиновых автомобилей обвалилась на 23,4 процента, остановившись на отметке в 168 тысяч единиц.

Еще хуже ситуация у дизельных машин, когда-то доминировали на европейских дорогах.

Их продажи упали почти на 30 процентов– до скромных 50,5 тысяч экземпляров.

Плагин-гибриды между тем нашли своих 102 тысяч покупателей, прибавив почти 12 процентов к прошлогодним показателям.

В целом с начала года автопарк Евросоюза пополнился на 8,5 миллиона новых легковушек, что на 5,7 процента больше аналогичного периода прошлого года.