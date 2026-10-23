Європейці відмовляються від бензину: продажі електромобілів злетіли на 73%

За даними європейської асоціації ACEA, на які посилається Укравтопром, у вересні 2026 року ринок нових легкових автомобілів у ЄС зріс на 9,3 відсотка в річному обчисленні.

Загалом європейці придбали понад 971 тисячу нових машин за один місяць, що свідчить про високу активність покупців.

Абсолютним рекордсменом за темпами приросту став сегмент повністю електричних авто (BEV).

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Їхні продажі сягнули позначки у 290 тисяч одиниць, що демонструє феноменальний стрибок на 72,9 відсотка порівняно з минулим роком.

Цікаво, що класичні гібриди (HEV) наразі утримують лідерство за загальною кількістю проданих авто.

За місяць європейці купили понад 330 тисяч таких машин, забезпечивши сегменту стабільний плюс у 7,3 відсотка.

Бензин та дизель ідуть на дно

На тлі електричного буму традиційні двигуни внутрішнього згоряння показують сумну статистику.

Реєстрації нових бензинових автомобілів обвалилися на 23,4 відсотка, зупинившись на позначці у 168 тисяч одиниць.

Ще гірша ситуація у дизельних машин, які колись домінували на європейських дорогах.

Їхні продажі впали майже на 30 відсотків – до скромних 50,5 тисячі екземплярів.

Плагін-гібриди тим часом знайшли своїх 102 тисячі покупців, додавши майже 12 відсотків до минулорічних показників.

Загалом з початку року автопарк Євросоюзу поповнився на 8,5 мільйона нових легковиків, що на 5,7 відсотка більше за аналогічний період минулого року.