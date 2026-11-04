Европейский автопром лихорадит: Schaeffler закрывает заводы и увольняет тысячи работников

Schaeffler
Согласно официальной заявлением руководства немецкого концерна Schaeffler, самый большой удар придется именно на домашний рынок. В Германии работу потеряют 2660 специалистов, а четыре местных предприятия будут полностью ликвидированы.
Волна оптимизации не обойдет стороной и другие европейские страны. В частности, существенные изменения ожидают производственные и исследовательские мощности компании во Франции и Словакии.
Кроме того, под нож уйдет бельгийская производственная площадка в городе Герсталь. Его планируют закрыть окончательно, что является еще одним индикатором серьезных проблем со спросом традиционных автомобильных компонентов.
Новые приоритеты вместо автозапчастей
Чтобы удержаться на плаву, руководство Schaeffler решило кардинально изменить вектор развития. Сокращения в автомобильном секторе рассчитывают частично компенсировать совершенно новыми направлениями.
Теперь немецкий гигант будет делать ставку на создание рабочих мест в сфере гуманоидной робототехники и производства военной техники. По мнению руководства компании, это вполне логичный шаг в нынешних реалиях, когда классический европейский автопром переживает не лучшие времена из-за жесткую конкуренцию и падение продаж.