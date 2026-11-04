Европейский автопром лихорадит: Schaeffler закрывает заводы и увольняет тысячи работников

Согласно официальной заявлением руководства немецкого концерна Schaeffler, самый большой удар придется именно на домашний рынок. В Германии работу потеряют 2660 специалистов, а четыре местных предприятия будут полностью ликвидированы.

Волна оптимизации не обойдет стороной и другие европейские страны. В частности, существенные изменения ожидают производственные и исследовательские мощности компании во Франции и Словакии.

Кроме того, под нож уйдет бельгийская производственная площадка в городе Герсталь. Его планируют закрыть окончательно, что является еще одним индикатором серьезных проблем со спросом традиционных автомобильных компонентов.

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Новые приоритеты вместо автозапчастей

Чтобы удержаться на плаву, руководство Schaeffler решило кардинально изменить вектор развития. Сокращения в автомобильном секторе рассчитывают частично компенсировать совершенно новыми направлениями.

Теперь немецкий гигант будет делать ставку на создание рабочих мест в сфере гуманоидной робототехники и производства военной техники. По мнению руководства компании, это вполне логичный шаг в нынешних реалиях, когда классический европейский автопром переживает не лучшие времена из-за жесткую конкуренцию и падение продаж.