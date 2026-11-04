Європейський автопром лихоманить: Schaeffler закриває заводи та звільняє тисячі працівників

Згідно з офіційною заявою керівництва німецького концерну Schaeffler, найбільший удар припаде саме на домашній ринок. У Німеччині роботу втратять 2660 фахівців, а чотири місцеві підприємства будуть повністю ліквідовані.

Хвиля оптимізації не омине й інші європейські країни. Зокрема, суттєві зміни чекають на виробничі та дослідницькі потужності компанії у Франції та Словаччині.

Крім того, під ніж піде бельгійський виробничий майданчик у місті Герсталь. Його планують закрити остаточно, що є ще одним індикатором серйозних проблем із попитом на традиційні автомобільні компоненти.

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Нові пріоритети замість автозапчастин

Щоб втриматися на плаву, керівництво Schaeffler вирішило кардинально змінити вектор розвитку. Скорочення в автомобільному секторі розраховують частково компенсувати абсолютно новими напрямками.

Тепер німецький гігант робитиме ставку на створення робочих місць у сфері гуманоїдної робототехніки та виробництві військової техніки. На думку керівництва компанії це цілком логічний крок у нинішніх реаліях, коли класичний європейський автопром переживає не найкращі часи через жорстку конкуренцію та падіння продажів.