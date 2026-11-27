Как сообщает Федерация работодателей Украины, стратегические договоренности были достигнуты во время немецко-украинского экономического форума в Берлине.

Отечественные производители переходят от простой закупки шасси импортной техники к полноценному совместному бизнесу с европейскими лидерами машиностроения.

Гражданские грузовики от Daimler Truck

Компания Стройшляхмаш подписала официальный меморандум о сотрудничестве с немецким гигантом Daimler Truck AG. Главная цель этого соглашения состоит в налаживании крупноузловой сборки современных гражданских грузовиков непосредственно на территории нашего государства.

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Для конечного потребителя такая локализация означает четкие, конкретные бонусы. Во-первых, существенно сократятся сроки ожидания заказанных машин, а доступ к оригинальным запчастям станет гораздо проще. Во-вторых, технику можно будет гибко адаптировать под специфические нужды украинских строителей, логистов и коммунальщиков.

В перспективе партнеры планируют расширить модельный ряд и увеличить степень локализации. Это даст украинским инженерам доступ к передовым производственным технологиям.

Пожарные автолестницы от Rosenbauer

Не менее важная новость касается спасательной техники. Предприятие Пожмашина обменялось письмом о намерениях с компанией Rosenbauer, являющейся одним из мировых лидеров в сегменте пожарных автомобилей, в том числе пожарных лестниц (см. видео ниже).

Визит на производство Rosenbauer Group. Фото: Пожмашина и Rosenbauer

Генеральный директор украинского завода Олег Аверьянов лично посетил производство германских партнеров.

" Я уверен, что украинский опыт вместе с инновационными решениями Rosenbauer даст свой мощный результат, – отметил руководитель на своей странице в социальных сетях.

Совместный проект будет сосредоточен на выпуске современных пожарных автолестниц. Такая техника европейского уровня сейчас критически необходима подразделениям ГСЧС для спасения людей с поврежденными обстрелами многоэтажных домов.

Собственное производство позволит снизить зависимость от дорогостоящего импорта и обеспечит быстрое сервисное обслуживание машин.

Промышленная кооперация набирает темпы

Как пишет Минэкономики, в целом по итогам 9-го Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине достигнуты пять новых договоренностей, открывающих дополнительные возможности для украинского бизнеса и экономики.

Среди них – инициативы по углублению сотрудничества и реализации совместных проектов, локализации производства, подготовки специалистов и энергоэффективности.