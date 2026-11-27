Як повідомляє Федерація роботодавців України, стратегічні домовленості були досягнуті під час німецько-українського економічного форуму в Берліні.

Вітчизняні виробники переходять від простої закупівлі шасі імпортної техніки до повноцінного спільного бізнесу з європейськими лідерами машинобудування.

Цивільні вантажівки від Daimler Truck

Компанія Будшляхмаш підписала офіційний меморандум про співпрацю з німецьким гігантом Daimler Truck AG. Головна мета цієї угоди полягає у налагодженні великовузлового складання сучасних цивільних вантажівок безпосередньо на території нашої держави.

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Для кінцевого споживача така локалізація означає чіткі, конкретні бонуси. По-перше, суттєво скоротяться терміни очікування замовлених машин, а доступ до оригінальних запчастин стане значно простішим. По-друге, техніку можна буде гнучко адаптувати під специфічні потреби українських будівельників, логістів та комунальників.

У перспективі партнери планують розширити модельний ряд та збільшити ступінь локалізації. Це дасть українським інженерам доступ до передових виробничих технологій.

Пожежні автодрабини від Rosenbauer

Не менш важлива новина стосується рятувальної техніки. Підприємство Пожмашина обмінялося листом про наміри з компанією Rosenbauer, яка є одним зі світових лідерів у сегменті пожежних автомобілів, в тому числі пожежних драбин (див. відео нижче).

Візит на виробництво Rosenbauer Group. Фото: Пожмашина та Rosenbauer

Генеральний директор українського заводу Олег Авер'янов особисто відвідав виробництво німецьких партнерів.

"Я впевнений, що український досвід разом з інноваційними рішеннями Rosenbauer дасть свій потужний результат, – зазначив керівник на своїй сторінці у соціальних мережах.

Спільний проєкт зосередиться на випуску сучасних пожежних автодрабин. Така техніка європейського рівня зараз критично необхідна підрозділам ДСНС для порятунку людей із пошкоджених обстрілами багатоповерхових будинків.

Власне виробництво дозволить зменшити залежність від дорогого імпорту та забезпечить швидке сервісне обслуговування машин.

Промислова кооперація набирає темпи

Як пише Мінекономіки, загалом за підсумками 9-го Німецько-українського бізнес-форуму у Берліні досягнуто п’яти нових домовленостей, які відкривають додаткові можливості для українського бізнесу та економіки.

Серед них – ініціативи щодо поглиблення співпраці й реалізації спільних проєктів, локалізації виробництва, підготовки фахівців та енергоефективності.