Hyundai готовит собственную систему автономного вождения: когда ее запустят

Первые серийные автомобили с новой системой уровня 2+ должны выйти на рынок в первой половине 2028 года, пишет Carscoops. Hyundai планирует расширить возможности системы до уровня 2++ и использовать передовые датчики для реализации отдельных функций автономного вождения.

Новое поколение систем автономного управления Hyundai будет использовать технологии, разработанные совместно с Nvidia. В частности, система будет базироваться на платформе Nvidia Hyperion 10. Основными детекторами станут камеры, ультразвуковые датчики и радары.

В будущем Hyundai также рассматривает использование усовершенствованного LiDAR, который может потребоваться для реализации более широких возможностей автономного вождения. При этом Hyundai не планирует использовать готовый комплекс Nvidia без собственных разработок.

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По словам исполнительного директора компании Пака Мин-она, "наше партнерство с Nvidia не означает, что мы полностью оставляем нашу судьбу в их руках". Данные, которые система будет получать при эксплуатации автомобилей, планируют использовать для обучения и усовершенствования программной платформы Atria.

Первые Hyundai из Level 2+ появятся в 2028 году

Hyundai планирует поэтапное использование новой технологии. Серийное производство автомобилей с системой Level 2+ должно начаться в первой половине 2028 года. Во второй половине того же года компания планирует начать выпуск моделей с Level 2++.

Полноценная платформа автономного вождения Hyundai Atria должна перейти в серийное производство в формате Level 2++ во второй половине 2029 года.

Hyundai хочет обучать систему на данных миллионов автомобилей

Одним из ключевых преимуществ своей системы Hyundai считает возможность собирать данные с крупного глобального автопарка. Речь идет не только об автомобилях Hyundai. Компания планирует использовать данные также из машин брендов Kia и Genesis, входящие в Hyundai Motor Group.

По оценке автопроизводителя, ежегодно глобальный парк компании пополняется более 7 миллионов новых автомобилей. Hyundai рассчитывает, что благодаря такому масштабу к 2033 году сможет накопить значительный массив данных для обучения и усовершенствования систем автономного вождения.

В будущем Hyundai рассматривает LiDAR и Level 3

Текущая архитектура новой системы подразумевает использование камер, радаров и ультразвуковых сенсоров. В то же время Hyundai рассматривает возможность добавления LiDAR в будущих версиях. Это может открыть путь к функциям автономного вождения 3-го уровня, при которых автомобиль при определенных условиях берет на себя выполнение задачи управления, а водителю не нужно постоянно контролировать движение.

Hyundai не уточняет, когда именно такие системы могут появиться на серийных автомобилях. Несмотря на тесное сотрудничество с Nvidia, Hyundai планирует сохранить контроль над собственной платформой и развитием систем автономного управления.

Nvidia в этом проекте обеспечивает технологическую основу, в частности аппаратную платформу Hyperion 10, тогда как Hyundai будет использовать собственную платформу Atria и накопленные данные для дальнейшего обучения.