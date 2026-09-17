Hyundai готує власну систему автономного водіння: коли її запустять

Перші серійні автомобілі з новою системою рівня 2+ мають вийти на ринок у першій половині 2028 року, пише Carscoops. Надалі Hyundai планує розширити можливості системи до рівня 2++ та використовувати передові датчики для реалізації окремих функцій автономного водіння.

Нове покоління систем автономного керування Hyundai використовуватиме технології, розроблені спільно з Nvidia. Зокрема, система базуватиметься на платформі Nvidia Hyperion 10. Основними сенсорами стануть камери, ультразвукові датчики та радари.

У майбутньому Hyundai також розглядає використання вдосконаленого LiDAR, який може бути необхідним для реалізації ширших можливостей автономного водіння. При цьому Hyundai не планує використовувати готовий комплекс Nvidia без власних розробок.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За словами виконавчого директора компанії Пака Мін-вона, "наше партнерство з Nvidia не означає, що ми повністю залишаємо нашу долю в їхніх руках". Дані, які система отримуватиме під час експлуатації автомобілів, планують використовувати для навчання та вдосконалення програмної платформи Atria.

Перші Hyundai з Level 2+ з'являться у 2028 році

Hyundai планує поетапне впровадження нової технології. Серійне виробництво автомобілів із системою Level 2+ має розпочатися у першій половині 2028 року. У другій половині того ж року компанія планує почати випуск моделей із системою Level 2++.

Повноцінна платформа автономного водіння Hyundai Atria має перейти до серійного виробництва у форматі Level 2++ у другій половині 2029 року.

Hyundai хоче навчати систему на даних мільйонів автомобілів

Однією з ключових переваг власної системи Hyundai вважає можливість збирати дані з великого глобального автопарку. Йдеться не лише про автомобілі Hyundai. Компанія планує використовувати дані також із машин брендів Kia та Genesis, що входять до Hyundai Motor Group.

За оцінкою автовиробника, щороку глобальний парк компанії поповнюється більш ніж 7 мільйонами нових автомобілів. Hyundai розраховує, що завдяки такому масштабу до 2033 року зможе накопичити значний масив даних для навчання та вдосконалення систем автономного водіння.

У майбутньому Hyundai розглядає LiDAR і Level 3

Поточна архітектура нової системи передбачає використання камер, радарів та ультразвукових сенсорів. Водночас Hyundai розглядає можливість додавання LiDAR у майбутніх версіях. Це може відкрити шлях до функцій автономного водіння 3-го рівня, за яких автомобіль за визначених умов бере на себе виконання завдання керування, а водієві не потрібно постійно контролювати рух.

У наданій інформації Hyundai не уточнює, коли саме такі системи можуть з'явитися на серійних автомобілях. Попри тісну співпрацю з Nvidia, Hyundai планує зберегти контроль над власною програмною платформою та розвитком систем автономного керування.

Nvidia у цьому проєкті забезпечує технологічну основу, зокрема апаратну платформу Hyperion 10, тоді як Hyundai використовуватиме власну платформу Atria та накопичені дані для її подальшого навчання.