Из Alfa Romeo Giulia сделали двухместный кабриолет с "французским" лицом

Как сообщает издание Motor1, основой для смелого эксперимента стала топовая версия Quadrifoglio, которую разработчики решили превратить в настоящий гранд-турер. Для этого инженерам придется сместить передние кресла на 330 миллиметров назад, чтобы освободить место для невероятно длинного капота.

Сам капот станет ниже на 40 миллиметров и получит обширную открытую секцию из углеродного волокна. Впереди появятся необычные Y-образные элементы, которые будут служить воздуховодов для охлаждения тормозов и частично скрывать фары. Однако больше дискуссий вызывает именно "лицо" новинки. Светодиодные ходовые огни в форме икол настолько сильно перекликаются с фирменным стилем Peugeot, что рассмотреть это сходство просто невозможно.

Карбон, легкость и знакомый V6

Задняя часть авто также претерпела кардинальные изменения: линия остекления теперь плавно огибает кузов, интегрируясь с фонарями, а массивный диффузор и активный спойлер добавляют агрессии. Разработчики из Castagna Milano планируют расширить рельсы до уровня хардкорной версии GTAm и установить массивные расширители арок. Салон получит премиальную отделку из дерева, двух видов кожи и совершенно новое остекление.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Интересно, что даже без крыши и заднего ряда сидений багажник будет вмещать солидные 623 литра клади, а общий вес автомобиля должен составить всего 1420 килограммов. Под капотом останется хорошо знакомый 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом Alfa Romeo. Об изменении мощности пока речь не идет, но создатели обещают "более длинную" главную передачу, что сделает поездки на крейсерской скорости более комфортными.

Увидим ли мы этот автомобиль на дорогах?

В настоящее время этот амбициозный проект существует только в виде цифровых эскизов. Чтобы воплотить его в металл и карбон, ателье ищет состоятельного клиента, по-настоящему ценящего эксклюзивность и готового профинансировать создание единственного в своем роде экземпляра. Стоит отметить, что это не первая попытка сделать из итальянского седана что-нибудь уникальное.

Еще в 2022 году знаменитое ателье Zagato показало укороченное купе Giulia SWB, но тогда разработчики пошли по пути создания классического закрытого спорткара, а не открытого гранд-турера.

Будущее Alfa Romeo