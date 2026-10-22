З Alfa Romeo Giulia зробили двомісний кабріолет із "французьким" обличчям

Як повідомляє видання Motor1, основою для сміливого експерименту стала топова версія Quadrifoglio, яку розробники вирішили перетворити на справжній гранд-турер. Для цього інженерам доведеться змістити передні крісла на 330 міліметрів назад, щоб звільнити місце для неймовірно довгого капота.

Сам капот стане нижчим на 40 міліметрів і отримає велику відкриту секцію з вуглецевого волокна. Попереду з'являться незвичні Y-подібні елементи, які слугуватимуть повітроводами для охолодження гальм та частково приховуватимуть фари. Проте найбільше дискусій викликає саме "обличчя" новинки. Світлодіодні ходові вогні у формі ікол настільки сильно перегукуються з фірмовим стилем Peugeot, що розвидіти цю схожість просто неможливо.

Карбон, легкість та знайомий V6

Задня частина авто також зазнала кардинальних змін: лінія скління тепер плавно огинає кузов, інтегруючись із ліхтарями, а масивний дифузор та активний спойлер додають агресії. Розробники з Castagna Milano планують розширити колію до рівня хардкорної версії GTAm та встановити масивні розширювачі арок. Салон отримає преміальне оздоблення з дерева, двох видів шкіри та повністю нове скління.

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Цікаво, що навіть без даху та заднього ряду сидінь багажник вміщуватиме солідні 623 літри поклажі, а загальна вага автомобіля має скласти всього 1420 кілограмів. Під капотом залишиться добре знайомий 2,9-літровий V6 з подвійним турбонаддувом від Alfa Romeo. Про зміну потужності поки не йдеться, але творці обіцяють "довшу" головну передачу, що зробить поїздки на крейсерській швидкості комфортнішими.

Чи побачимо ми це авто на дорогах?

Наразі цей амбітний проєкт існує лише у вигляді цифрових ескізів. Щоб втілити його в метал та карбон, ательє шукає заможного клієнта, який по-справжньому цінує ексклюзивність та готовий профінансувати створення єдиного у своєму роді екземпляра. Варто зазначити, що це не перша спроба зробити з італійського седана щось унікальне.

Ще у 2022 році знамените ательє Zagato показало вкорочене купе Giulia SWB, але тоді розробники пішли шляхом створення класичного закритого спорткара, а не відкритого гранд-турера.

Майбутнє Alfa Romeo