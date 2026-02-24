Из-за руля автомобиля сразу в камеру: с 26 января в Польше действует ускоренная судебная процедура

Новые бескомпромиссные правила для нарушителей дорожного движения работают. Дебютанткой наказания по новым нормам ПДД стала 39-летняя женщина из Ярославского повита, которая села за руль, несмотря на пожизненный запрет. Об этом случае рассказывает на своем сайте главное управление районной полиции в Ярославе.

Нарушение выявлено 12 февраля в 7:30 утра в Вежбной. Дорожная полиция Ярослава остановила Volkswagen. После проверки водительских прав было обнаружено, что 39-летняя жительница гмины Павлосьюв управляла автомобилем, проигнорировав пожизненный запрет на управление транспортными средствами, наложенный в 2025 году.

Читайте также Польский министр нарушил правила и заплатил штраф: а как украинские министры?

Ни дальше по своим делам, на уже домой водитель не попала. При таких обстоятельствах 39-летнюю женщину сразу задержали и доставили в полицейскую камеру содержания.

Суд рассмотрение не затягивал

Уже на следующий день после того, как ее остановила полиция, женщина в зале суда услышала приговор: год абсолютного заключения, уже второй по счету пожизненный запрет управления транспортным средством и штраф в размере 27 тысяч злотых, то есть в конвертации это будет примерно 326 300 гривны.

Сумму суд разделил на два платежа. Женщине приказано выплатить 12 000 злотых (145 000 грн) компенсации в Фонд помощи жертвам и Фонд постпенитенциарной помощи, а также 15 000 злотых (181 300 грн) в качестве возмещения убытков в Государственную казну.

Читайте также За нарушение правил дорожного движения в Польше штрафы выросли до 6 миллионов гривен

Дело суд рассматривал в ускоренной процедуре. Такая методика применяется против преступников, задержанных с поличным, особенно в случае дорожных преступлений. На практике это означает, что от ареста до вынесения судом приговора должно пройти не более 48 часов.

В этом же случае приговор был вынесен в течение суток. Очевидно, здесь сделали исключение, что подсудимой была женщина.

Читайте также Польша вводит водителям другой лимит алкоголя и зеленую наклейку на стекло



Нарушение запрета сегодня является преступлением

Вождение вопреки судебному запрету больше не является проступком, а преступлением, описанным в статье 244 Уголовного кодекса. Его получение наказывается до 5 лет заключения.

С 29 января 2026 года правила были ужесточены – в принципе, тюремное заключение не следует откладывать, а исключения из него должны быть исключительными.

Конфискация автомобиля также вероятна

По автомобилю ничего в релизе не сказано, но в ПДД отмечается, что нарушение запрета может иметь еще большие последствия, поскольку новые правовые нормы дают судам дополнительные инструменты. Может быть конфискация транспортного средства, а если нарушитель не является единственным владельцем - это введут большую денежную компенсацию в государственную казну.

Читайте также На польских светофорах установили камеры, следящие за нарушителями

Обязательная выплата для Фонда помощи жертвам может составлять от 10 до 60 тысяч злотых, а в самых серьезных случаях суд может наложить пожизненный запрет на вождение.

Закон для всех и все для закона

Случай 39-летней водительницы показывает, что закон работает. Со вступлением в силу ускоренной процедуры решение суда принимается немедленно – 48 часов и приговор готов. А в некоторых случаях, как вот с этой водительницей, хватило и 24 часов.