Экс-заместитель командира бригады хотел продать БРДМ-2: трал уже ждал

Как сообщает в своем релизе ДБР, организатором дерзкой схемы оказался бывший заместитель командира одной из механизированных бригад ВСУ в звании подполковника. Офицер незаконно присвоил технику, надежно спрятал ее на территории подразделения и подыскал потенциального покупателя на черном рынке.

Чтобы скрыть военное происхождение разведывательно-дозорной машины, перед продажей злоумышленники тщательно уничтожили все заводские номера. Дополнительным бонусом для покупателя должна была стать огромная партия взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

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Ночная спецоперация в Днепропетровской области

Непосредственную передачу товара подполковник поручил своему сообщнику, чтобы не светиться лично. Ночью посредник вывел бронемашину из тайника и перегнал ее в лесополосу, где технику уже ждал специально подготовленный трал для транспортировки.

Однако заработать легкие деньги не получилось. Работники ДБР взяли посредника с поличным прямо во время передачи 8 тысяч долларов наличными.

Продажа бронемашины БРДМ-2 и взрывчатки должна была принести фигурантам дела восемь тысяч долларов. Фото: из материалов следствия

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С поличным следователи сразу изъяли и сам БРДМ-2, и опасный груз. Немного погодя правоохранители одели наручники и на главного организатора – бывшего заместителя командира бригады.