Ексзаступник командира бригади хотів продати БРДМ-2: трал уже чекав

Як повідомляє в своєму релізі ДБР, організатором зухвалої схеми виявився колишній заступник командира однієї з механізованих бригад ЗСУ у званні підполковника. Офіцер незаконно привласнив техніку, надійно заховав її на території підрозділу та підшукав потенційного покупця на чорному ринку.

Щоб приховати військове походження розвідувально-дозорної машини, перед продажем зловмисники ретельно знищили на ній усі заводські номери. Додатковим бонусом для покупця мала стати величезна партія вибухівки у тротиловому еквіваленті.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Читайте також ВЛК військової частини визнавала гуманітарні авто непридатними до служби й пускала їх у продаж

Нічна спецоперація на Дніпропетровщині

Безпосередню передачу товару підполковник доручив своєму спільнику, щоб не світитися особисто. Уночі посередник вивів бронемашину зі схованки та перегнав її до лісосмуги, де на техніку вже чекав спеціально підготовлений трал для транспортування.

Проте заробити легкі гроші не вийшло. Працівники ДБР взяли посередника на гарячому просто під час передачі 8 тисяч доларів готівкою.

Продаж бронемашини БРДМ-2 та вибухівки мав принести фігурантам справи вісім тисяч доларів. Фото: з матеріалів слідства

Читайте також Дружина військового через ліжко стала власницею Toyota Land Cruiser, але їздить чоловік

На місці злочину слідчі одразу вилучили і сам БРДМ-2, і небезпечний вантаж. Трохи згодом правоохоронці одягли кайданки й на головного організатора – колишнього заступника командира бригади.