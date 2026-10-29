Как мошенники воруют личные данные водителей: схема

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, чаще всего на крючок попадают активные пользователи социальных сетей. Люди просто хотят похвастаться новой покупкой или успешной перерегистрацией в приложении, не понимая, что добровольно отдают преступникам всю конфиденциальную информацию.

Выкладывая обычный скриншот документа в открытый доступ, вы раскрываете не только свою фамилию и дату рождения. На фото отчетливо виден уникальный VIN-код автомобиля, номера шасси и кузова, государственные номерные знаки, а также серия самого бланка.

Как работает мошенническая схема

Получив эти идентификаторы, дельцы мгновенно пускают его в работу. Самый популярный вариант– создание так называемых авто-двойников, когда реальные номера агрегатов наносят на угнанные машины или находящийся в розыске транспорт.

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Кроме того, чужие документы становятся идеальным прикрытием для фейковых услуг. Аферисты создают поддельные страницы якобы от имени сервисных центров, где используют украденные фото в качестве "доказательств" своей честности или для написания положительных отзывов.

Иногда преступники идут еще дальше: в переписке с новыми жертвами они выдают себя владельцем украденного документа. "Отправляя собеседникам фото чужих свидетельств, они вводят людей в заблуждение и усиливают доверие для дальнейшего выманивания денег",– отмечают правоохранители.

Что делать водителям

Эксперты отмечают, что любое свидетельство о регистрации предназначено исключительно для личного использования и предъявления полиции. Категорически запрещено пересылать копии посторонним лицам, ведь удалить такую информацию из интернета будет практически невозможно.

Если вы все же заметили свои данные на подозрительных ресурсах или стали жертвой обмана, следует немедленно обращаться в Киберполицию через их официальный сайт или звонить на спецлинию 102.

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Напомним, ранее мы писали о том, как украинцы массово покупают. фальшивые права в интернете, а затем пытаются их обменять. В сервисных центрах такие подделки обнаруживают мгновенно, что вращается для "креативных" водителей огромными штрафами и даже ограничением свободы.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, аферисты придумали дерзкую схему с фальшивыми экзаменами. Они маскируются под официальные учреждения, имитируют составление практики в реальном городе, а затем присылают жертве обычный кусок пластика, которого нет ни в одной государственной базе.