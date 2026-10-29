Як шахраї крадуть особисті дані водіїв: схема

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, найчастіше на гачок потрапляють активні користувачі соціальних мереж. Люди просто хочуть похизуватися новою покупкою чи успішною перереєстрацією в застосунку, не розуміючи, що добровільно віддають злочинцям усю конфіденційну інформацію.

Викладаючи звичайний скриншот документа у відкритий доступ, ви розкриваєте не лише своє прізвище та дату народження. На фото чітко видно унікальний VIN-код автомобіля, номери шасі та кузова, державні номерні знаки, а також серію самого бланка.

Як працює шахрайська схема

Отримавши ці ідентифікатори, ділки миттєво пускають їх у роботу. Найпопулярніший варіант – створення так званих авто-двійників, коли реальні номери агрегатів наносять на викрадені машини або транспорт, який перебуває в розшуку.

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Крім того, чужі документи стають ідеальним прикриттям для фейкових послуг. Аферисти створюють підроблені сторінки нібито від імені сервісних центрів, де використовують вкрадені фото як "докази" своєї чесності або для написання позитивних відгуків.

Іноді злочинці йдуть ще далі: у листуванні з новими жертвами вони видають себе за власника вкраденого документа. "Надсилаючи співрозмовникам фото чужих свідоцтв, вони вводять людей в оману та посилюють довіру для подальшого виманювання грошей", – зазначають правоохоронці.

Що робити водіям

Експерти наголошують, що будь-яке свідоцтво про реєстрацію призначене виключно для особистого користування та пред'явлення поліції. Категорично заборонено пересилати копії стороннім особам, адже видалити таку інформацію з інтернету згодом буде практично неможливо.

Якщо ви все ж помітили свої дані на підозрілих ресурсах або стали жертвою обману, варто негайно звертатися до Кіберполіції через їхній офіційний сайт або телефонувати на спецлінію 102.

Схожі проблеми з документами

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українці масово купують фальшиві права в інтернеті, а потім намагаються їх обміняти. У сервісних центрах такі підробки виявляють миттєво, що обертається для "креативних" водіїв величезними штрафами та навіть обмеженням волі.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, аферисти вигадали зухвалу схему з фальшивими іспитами. Вони маскуються під офіційні установи, імітують складання практики в реальному місті, а потім надсилають жертві звичайний шматок пластику, якого не існує в жодній державній базі.