Как определяется цвет мотоцикла и нужно ли менять документы после перекраски

Владельцы мотоциклов, которые изменили цвет своего транспортного средства, имеют возможность внести соответствующие изменения в свидетельство о регистрации. В Главного сервисного центра МВД совместно с Экспертной службой МВД разъяснили, как определяется цвет мототехники и в каких случаях силовики считают перерегистрацию обязательной.

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В отличие от легковых автомобилей, где основным элементом для определения цвета является кузов, у мотоциклов применяется другой подход.

Как объясняют специалисты МВД, конструктивной основой мотоцикла является рама, однако у большинства современных моделей она частично или полностью закрыта пластиковыми и декоративными элементами. Кроме того, заводская окраска рамы обычно стандартная – черная или серая.

Поэтому при определении цвета мотоцикла учитывается его общее визуальное восприятие. Основное внимание уделяется цвету топливного бака, пластиковой облицовки, грязезащитных щитков и других элементов, формирующих внешний вид транспортного средства. Если использовано несколько цветов, в документах указывается тот, который визуально доминирует.

В Главном сервисном центре МВД также отмечают, что отдельные производители мототехники, в частности Honda, Yamaha и Suzuki, могут указывать заводской код цвета на специальных табличках или в электронных сервисных базах.

Когда имеет смысл перерегистрировать мотоцикл

В соответствии с порядком государственной регистрации транспортных средств, утвержденным постановлением КМУ № 1388, изменение цвета транспортного средства подлежит внесению в Единый государственный реестр транспортных средств.

Перерегистрация считается обязательной, если:

изменен доминирующий цвет мотоцикла;

перекрашены основные элементы, определяющие его внешний вид;

нанесено покрытие, существенно изменяющее визуальное восприятие транспортного средства.

В то же время, если были окрашены отдельные детали, но общий доминирующий цвет мотоцикла остался неизменным, обновлять регистрационные документы не требуется.

Как внести изменения

После изменения цвета владелец мотоцикла может обратиться в любой сервисный центр МВД независимо от места регистрации транспортного средства.

Во время перерегистрации сотрудники сервисного центра обновят информацию в Едином государственном реестре транспортных средств и выдадут новое свидетельство о регистрации, в котором будет указан актуальный цвет мотоцикла.

Стоимость услуги такая же, как при перерегистрации транспортного средства - около 1300 гривен. Отдельно придется оплатить услуги экспертной службы и комиссию банка. Также не предусмотрена возможность изменения цвета дистанционно - обязательно личное присутствие владельца или уполномоченного лица. Кроме того, придется записаться в очередь в сервисный центр МВД.

Зачем это делать

В МВД считают, что цвет транспортного средства является одной из его официальных идентификационных характеристик. Эти данные используются при проверках, оформлении страховых случаев, пересечении государственной границы и в других формальных процедурах.

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Эксплуатация мотоцикла после изменения его основного цвета без внесения соответствующих изменений в регистрационные документы может считаться нарушением требований действующего законодательства. Поэтому владельцам мототранспорта рекомендуют все же произвести перерегистрацию, чтобы избежать возможных проблем с украинскими силовыми структурами.