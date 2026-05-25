Водителям предлагают разрешить управлять мотоциклами без дополнительных экзаменов

ФОТО: freepik.com|
Управлять мотоциклами без дополнительных экзаменов
В Украине зарегистрировали петицию с предложением автоматически предоставлять водителям категории “B” право управления мототранспортом без открытия отдельной категории “A” и “A1”. Инициатива касается водителей, которые имеют не менее 5 лет стажа управления автомобилем. Об этом пишет sud.ua.
Читайте также: Почему так сложно сдать экзамен на "права"
Что предлагают
Автор петиции №41/009952-26еп предлагает разрешить владельцам категории “B” управлять мотоциклами, электротранспортом мощностью до 3 кВт и мопедами без сдачи дополнительных экзаменов в сервисных центрах МВД. При этом эти категории предлагают открывать автоматически после достижения необходимого стажа.
Также отмечается, что информация о доступе к мототранспорту могла бы автоматически появляться в приложении Дія. По желанию водители смогут получить и обновленное физическое удостоверение в сервисном центре МВД.
Аргументы авторов инициативы
Автор петиции считает, что водители с многолетним опытом уже:
- Хорошо знают ПДД
- Имеют навыки взаимодействия в дорожном движении
- Достаточно подготовлены для управления мототранспортом
Также отмечается, что подобная практика уже работает в ряде европейских стран, в частности в Польша, Испания и Италия.
Какие условия останутся обязательными
Даже в случае поддержки инициативы останутся в силе базовые требования безопасности:
- Обязательная регистрация мототранспорта
- Наличие полиса автогражданки
- Использование защитного шлема
- Соблюдение правил дорожного движения
Зачем это предлагают
По мнению автора петиции, упрощение доступа к мототранспорту может:
- Уменьшить пробки в крупных городах
- Решить проблемы с парковкой
- Повысить мобильность населения
- Уменьшить нагрузку на городские дороги
- Упростить адаптацию украинских норм к стандартам ЕС
- Поддержать развитие рынка мото транспорта
- Уменьшить теневые схемы получения категорий A1 и A
Сейчас речь идет только о петиции, поэтому для реализации такой инициативы необходимы изменения в законодательство и поддержка со стороны правительства и парламента.
Однако нынешние инициативный украинских законодателей направлены наоборот на усложнение жизни для водителей. Одна из последних инициатив – сделать 17 категорий в водительском удостоверении, при том что сейчас их 14, а еще несколько лет назад вполне хватало пяти.