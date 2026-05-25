Водителям предлагают разрешить управлять мотоциклами без дополнительных экзаменов

Предложение сделать доступными низшие категории при наличии высших в водительском удостоверении выглядит вполне логичным. Однако не факт что такую инициативу поддержат украинские законодатели.
25 мая, 13:10
В Украине зарегистрировали петицию с предложением автоматически предоставлять водителям категории “B” право управления мототранспортом без открытия отдельной категории “A” и “A1”. Инициатива касается водителей, которые имеют не менее 5 лет стажа управления автомобилем. Об этом пишет sud.ua.

Что предлагают

Автор петиции №41/009952-26еп предлагает разрешить владельцам категории “B” управлять мотоциклами, электротранспортом мощностью до 3 кВт и мопедами без сдачи дополнительных экзаменов в сервисных центрах МВД. При этом эти категории предлагают открывать автоматически после достижения необходимого стажа.

Также отмечается, что информация о доступе к мототранспорту могла бы автоматически появляться в приложении Дія. По желанию водители смогут получить и обновленное физическое удостоверение в сервисном центре МВД.

Аргументы авторов инициативы

Автор петиции считает, что водители с многолетним опытом уже:

  • Хорошо знают ПДД
  • Имеют навыки взаимодействия в дорожном движении
  • Достаточно подготовлены для управления мототранспортом

Также отмечается, что подобная практика уже работает в ряде европейских стран, в частности в Польша, Испания и Италия.

Какие условия останутся обязательными

Даже в случае поддержки инициативы останутся в силе базовые требования безопасности:

  • Обязательная регистрация мототранспорта
  • Наличие полиса автогражданки
  • Использование защитного шлема
  • Соблюдение правил дорожного движения

Зачем это предлагают

По мнению автора петиции, упрощение доступа к мототранспорту может:

  • Уменьшить пробки в крупных городах
  • Решить проблемы с парковкой
  • Повысить мобильность населения
  • Уменьшить нагрузку на городские дороги
  • Упростить адаптацию украинских норм к стандартам ЕС
  • Поддержать развитие рынка мото транспорта
  • Уменьшить теневые схемы получения категорий A1 и A

Сейчас речь идет только о петиции, поэтому для реализации такой инициативы необходимы изменения в законодательство и поддержка со стороны правительства и парламента.

Однако нынешние инициативный украинских законодателей направлены наоборот на усложнение жизни для водителей. Одна из последних инициатив – сделать 17 категорий в водительском удостоверении, при том что сейчас их 14, а еще несколько лет назад вполне хватало пяти.

