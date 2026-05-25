Водіям пропонують дозволити керувати мотоциклами без додаткових іспитів

Пропозиція зробити доступними нижчі категорії при наявності вищих у посвідченні водія виглядає цілком логічною. Однак не факт, що таку ініціативу підтримають українські законодавці.
Дозволити керувати мотоциклами можуть тим, хто має права на авто

ФОТО: freepik.com

Євген Гудущан
25 травня, 13:10
В Україні зареєстрували петицію із пропозицією автоматично надавати водіям категорії “B” право керування мототранспортом без відкриття окремої категорії “A” та “A1”. Ініціатива стосується водіїв, які мають щонайменше 5 років стажу керування автомобілем. Про це пише sud.ua.

Що пропонують

Автор петиції №41/009952-26еп пропонує дозволити власникам категорії “B” керувати мотоциклами, електротранспортом потужністю до 3 кВт та мопедами без складання додаткових іспитів у сервісних центрах МВС. При цьому ці категорії пропонують відкривати автоматично після досягнення необхідного стажу.

Також зазначається, що інформація про доступ до мототранспорту могла б автоматично з’являтися у застосунку Дія. За бажанням водії зможуть отримати й оновлене фізичне посвідчення у сервісному центрі МВС.

Аргументи авторів ініціативи

Автор петиції вважає, що водії з багаторічним досвідом уже:

  • Добре знають ПДР
  • Мають навички взаємодії в дорожньому русі
  • Достатньо підготовлені для керування мототранспортом

Також наголошується, що подібна практика вже працює у низці європейських країн, зокрема у Польщі, Іспанії та Італії.

Які умови залишаться обов’язковими

Навіть у разі підтримки ініціативи залишаться чинними базові вимоги безпеки:

  • Обов’язкова реєстрація мототранспорту
  • Наявність поліса автоцивілки
  • Використання захисного шолома
  • Дотримання правил дорожнього руху

Навіщо це пропонують

На думку автора петиції, спрощення доступу до мототранспорту може:

  • Зменшити затори у великих містах
  • Розв'язати проблеми з паркуванням
  • Підвищити мобільність населення
  • Зменшити навантаження на міські дороги
  • Спростити адаптацію українських норм до стандартів ЄС
  • Підтримати розвиток ринку мото транспорту
  • Зменшити тіньові схеми отримання категорій A1 та A

Наразі йдеться лише про петицію, тому для реалізації такої ініціативи необхідні зміни до законодавства та підтримка з боку уряду й парламенту.

Однак нинішні ініціативний українських законодавців направлені навпаки на ускладнення життя для водіїв. Одна з останніх ініціатив – зробити 17 категорій у посвідченні водія, при тому, що зараз їх 14, а ще кілька років назад цілком вистачало п’яти.

