Водіям пропонують дозволити керувати мотоциклами без додаткових іспитів

В Україні зареєстрували петицію із пропозицією автоматично надавати водіям категорії “B” право керування мототранспортом без відкриття окремої категорії “A” та “A1”. Ініціатива стосується водіїв, які мають щонайменше 5 років стажу керування автомобілем. Про це пише sud.ua.

Що пропонують

Автор петиції №41/009952-26еп пропонує дозволити власникам категорії “B” керувати мотоциклами, електротранспортом потужністю до 3 кВт та мопедами без складання додаткових іспитів у сервісних центрах МВС. При цьому ці категорії пропонують відкривати автоматично після досягнення необхідного стажу.

Також зазначається, що інформація про доступ до мототранспорту могла б автоматично з’являтися у застосунку Дія. За бажанням водії зможуть отримати й оновлене фізичне посвідчення у сервісному центрі МВС.

Аргументи авторів ініціативи

Автор петиції вважає, що водії з багаторічним досвідом уже:

Добре знають ПДР

Мають навички взаємодії в дорожньому русі

Достатньо підготовлені для керування мототранспортом

Також наголошується, що подібна практика вже працює у низці європейських країн, зокрема у Польщі, Іспанії та Італії.

Які умови залишаться обов’язковими

Навіть у разі підтримки ініціативи залишаться чинними базові вимоги безпеки:

Обов’язкова реєстрація мототранспорту

Наявність поліса автоцивілки

Використання захисного шолома

Дотримання правил дорожнього руху

Навіщо це пропонують

На думку автора петиції, спрощення доступу до мототранспорту може:

Зменшити затори у великих містах

Розв'язати проблеми з паркуванням

Підвищити мобільність населення

Зменшити навантаження на міські дороги

Спростити адаптацію українських норм до стандартів ЄС

Підтримати розвиток ринку мото транспорту

Зменшити тіньові схеми отримання категорій A1 та A

Наразі йдеться лише про петицію, тому для реалізації такої ініціативи необхідні зміни до законодавства та підтримка з боку уряду й парламенту.

Однак нинішні ініціативний українських законодавців направлені навпаки на ускладнення життя для водіїв. Одна з останніх ініціатив – зробити 17 категорій у посвідченні водія, при тому, що зараз їх 14, а ще кілька років назад цілком вистачало п’яти.