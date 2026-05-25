Водіям пропонують дозволити керувати мотоциклами без додаткових іспитів

ФОТО: freepik.com|
Керувати мотоциклами без додаткових іспитів
В Україні зареєстрували петицію із пропозицією автоматично надавати водіям категорії “B” право керування мототранспортом без відкриття окремої категорії “A” та “A1”. Ініціатива стосується водіїв, які мають щонайменше 5 років стажу керування автомобілем. Про це пише sud.ua.
Читайте також: Чому так складно скласти іспит на "права"
Що пропонують
Автор петиції №41/009952-26еп пропонує дозволити власникам категорії “B” керувати мотоциклами, електротранспортом потужністю до 3 кВт та мопедами без складання додаткових іспитів у сервісних центрах МВС. При цьому ці категорії пропонують відкривати автоматично після досягнення необхідного стажу.
Також зазначається, що інформація про доступ до мототранспорту могла б автоматично з’являтися у застосунку Дія. За бажанням водії зможуть отримати й оновлене фізичне посвідчення у сервісному центрі МВС.
Аргументи авторів ініціативи
Автор петиції вважає, що водії з багаторічним досвідом уже:
- Добре знають ПДР
- Мають навички взаємодії в дорожньому русі
- Достатньо підготовлені для керування мототранспортом
Також наголошується, що подібна практика вже працює у низці європейських країн, зокрема у Польщі, Іспанії та Італії.
Які умови залишаться обов’язковими
Навіть у разі підтримки ініціативи залишаться чинними базові вимоги безпеки:
- Обов’язкова реєстрація мототранспорту
- Наявність поліса автоцивілки
- Використання захисного шолома
- Дотримання правил дорожнього руху
Навіщо це пропонують
На думку автора петиції, спрощення доступу до мототранспорту може:
- Зменшити затори у великих містах
- Розв'язати проблеми з паркуванням
- Підвищити мобільність населення
- Зменшити навантаження на міські дороги
- Спростити адаптацію українських норм до стандартів ЄС
- Підтримати розвиток ринку мото транспорту
- Зменшити тіньові схеми отримання категорій A1 та A
Наразі йдеться лише про петицію, тому для реалізації такої ініціативи необхідні зміни до законодавства та підтримка з боку уряду й парламенту.
Однак нинішні ініціативний українських законодавців направлені навпаки на ускладнення життя для водіїв. Одна з останніх ініціатив – зробити 17 категорій у посвідченні водія, при тому, що зараз їх 14, а ще кілька років назад цілком вистачало п’яти.