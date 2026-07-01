Як визначається колір мотоцикла і чи потрібно міняти документи після перефарбування

Власники мотоциклів, які змінили колір свого транспортного засобу, мають можливість внести відповідні зміни до свідоцтва про реєстрацію. У Головному сервісному центрі МВС спільно з Експертною службою МВС роз'яснили, як визначається колір мототехніки та в яких випадках силовики вважають перереєстрацію обов'язковою.

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На відміну від легкових автомобілів, де основним елементом для визначення кольору є кузов, у мотоциклів застосовується інший підхід.

Як пояснюють фахівці МВС, конструктивною основою мотоцикла є рама, однак у більшості сучасних моделей вона частково або повністю закрита пластиковими та декоративними елементами. Крім того, заводське забарвлення рами зазвичай стандартне — чорне або сіре.

Тому під час визначення кольору мотоцикла враховується його загальне візуальне сприйняття. Основну увагу приділяють кольору паливного бака, пластикового облицювання, брудозахисних щитків та інших елементів, які формують зовнішній вигляд транспортного засобу. Якщо використано кілька кольорів, у документах зазначають той, який візуально домінує.

У Головному сервісному центрі МВС також зазначають, що окремі виробники мототехніки, зокрема Honda, Yamaha та Suzuki, можуть вказувати заводський код кольору на спеціальних табличках або в електронних сервісних базах.

Коли є сенс перереєструвати мотоцикл

Відповідно до порядку державної реєстрації транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ №1388, зміна кольору транспортного засобу підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Перереєстрація вважається обов'язковою, якщо:

змінено домінуючий колір мотоцикла;

перефарбовано основні елементи, які визначають його зовнішній вигляд;

нанесено покриття, що суттєво змінює візуальне сприйняття транспортного засобу.

Водночас, якщо було пофарбовано окремі деталі, але загальний домінуючий колір мотоцикла залишився незмінним, оновлювати реєстраційні документи не потрібно.

Як внести зміни

Після зміни кольору власник мотоцикла може звернутися до будь-якого сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації транспортного засобу.

Під час перереєстрації працівники сервісного центру оновлять інформацію в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів та видадуть нове свідоцтво про реєстрацію, у якому буде зазначено актуальний колір мотоцикла.

Вартість послуги така сама як при перереєстрації транспортного засобу – близько 1300 гривень. Окремо доведеться сплатити послуги експертної служби та комісію банку. Також непередбачена можливість зміни кольору дистанційно – обов’язкова присуність власника або довіреної особи. Окрім того доведеться записатись в чергу до сервісного центру МВС.

Навіщо це робити

У МВС вважають, що колір транспортного засобу є однією з його офіційних ідентифікаційних характеристик. Ці дані використовуються під час перевірок, оформлення страхових випадків, перетину державного кордону та в інших формальних процедурах.

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Експлуатація мотоцикла після зміни його домінуючого кольору без внесення відповідних змін до реєстраційних документів може вважатись порушенням вимог чинного законодавства. Тому власникам мототранспорту рекомендують все ж зробити перереєстрацію, щоб уникнути можливих проблем з українськими силовими структурами.