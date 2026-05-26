Как отправить электронное обращение в сервисные центры МВД

В Главный сервисный центр МВД напомнили гражданам о технических требованиях к электронным обращениям. Особое внимание призывают обращать на размер файлов, которые прилагаются к заявлениям, жалоб или обращений.

Читайте также: В сервисных центрах МВД снова обнаружили коррупционные схемы

Почему обращения могут не дойти

Ежедневно в сервисные центры МВД поступают электронные письма с фотографиями, сканкопиями документов и другими вложениями. Однако в случае превышения допустимого размера сообщения система может некорректно обработать обращение.

В результате письмо может:

Не поступить в обработку

Быть доставлено с ошибкой

Не получить официального ответа

Сейчас максимальный размер электронного обращения вместе со всеми вложениями не должен превышать 5 Мб.

Как уменьшить размер файлов

В ГСЦ МВД советуют перед отправкой проверять объем прикрепленных документов и при необходимости оптимизировать их.

Для этого рекомендуют:

Уменьшить разрешение фотографий

Сохранять документы в формате PDF

Использовать функцию сжатия файлов

Разделять большой пакет документов на несколько отдельных обращений

В сервисном центре отмечают, что такие действия помогут избежать технических проблем и ускорят рассмотрение обращения.

Какие данные обязательно нужно указать

Согласно закону “Об обращениях граждан”, электронное обращение должно содержать:

Фамилия, имя и отчество заявителя

Место жительства

Суть обращения, заявления, жалобы или предложения

Адрес электронной почты или другие контакты для ответа

Также письменное обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты.

В МВД призывают внимательно проверять обращения

У Главный сервисный центр МВД подчеркивают, что правильное оформление документов и соблюдение технических требований помогают избежать задержек и обеспечивают оперативное рассмотрение запросов граждан.