Як відправити електронне звернення до сервісних центрів МВС

У Головний сервісний центр МВС нагадали громадянам про технічні вимоги до електронних звернень. Особливу увагу закликають звертати на розмір файлів, які додаються до заяв, скарг або звернень.
Чому звернення можуть не дійти
Щодня до сервісних центрів МВС надходять електронні листи з фотографіями, сканкопіями документів та іншими вкладеннями. Однак у разі перевищення допустимого розміру повідомлення система може некоректно обробити звернення.
У результаті лист може:
- Не надійти до опрацювання
- Бути доставлений із помилкою
- Не отримати офіційної відповіді
Наразі максимальний розмір електронного звернення разом із усіма вкладеннями не повинен перевищувати 5 Мб.
Як зменшити розмір файлів
У ГСЦ МВС радять перед відправленням перевіряти обсяг прикріплених документів та за потреби оптимізувати їх.
Для цього рекомендують:
- Зменшити роздільну здатність фотографій
- Зберігати документи у форматі PDF
- Використовувати функцію стиснення файлів
- Розділяти великий пакет документів на кілька окремих звернень
У сервісному центрі зазначають, що такі дії допоможуть уникнути технічних проблем та прискорять розгляд звернення.
Які дані обов’язково потрібно вказати
Відповідно до закону “Про звернення громадян”, електронне звернення повинно містити:
- Прізвище, ім’я та по батькові заявника
- Місце проживання
- Суть звернення, заяви, скарги чи пропозиції
- Адресу електронної пошти або інші контакти для відповіді
Також письмове звернення повинно бути підписане заявником із зазначенням дати.
У МВС закликають уважно перевіряти звернення
У Головний сервісний центр МВС підкреслюють, що правильне оформлення документів та дотримання технічних вимог допомагають уникнути затримок і забезпечують оперативний розгляд запитів громадян.