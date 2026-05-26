Як відправити електронне звернення до сервісних центрів МВС

У Головний сервісний центр МВС нагадали громадянам про технічні вимоги до електронних звернень. Особливу увагу закликають звертати на розмір файлів, які додаються до заяв, скарг або звернень.

Читайте також: У сервісних центрах МВС знову виявили корупційні схеми

Чому звернення можуть не дійти

Щодня до сервісних центрів МВС надходять електронні листи з фотографіями, сканкопіями документів та іншими вкладеннями. Однак у разі перевищення допустимого розміру повідомлення система може некоректно обробити звернення.

У результаті лист може:

Не надійти до опрацювання

Бути доставлений із помилкою

Не отримати офіційної відповіді

Наразі максимальний розмір електронного звернення разом із усіма вкладеннями не повинен перевищувати 5 Мб.

Як зменшити розмір файлів

У ГСЦ МВС радять перед відправленням перевіряти обсяг прикріплених документів та за потреби оптимізувати їх.

Для цього рекомендують:

Зменшити роздільну здатність фотографій

Зберігати документи у форматі PDF

Використовувати функцію стиснення файлів

Розділяти великий пакет документів на кілька окремих звернень

У сервісному центрі зазначають, що такі дії допоможуть уникнути технічних проблем та прискорять розгляд звернення.

Які дані обов’язково потрібно вказати

Відповідно до закону “Про звернення громадян”, електронне звернення повинно містити:

Прізвище, ім’я та по батькові заявника

Місце проживання

Суть звернення, заяви, скарги чи пропозиції

Адресу електронної пошти або інші контакти для відповіді

Також письмове звернення повинно бути підписане заявником із зазначенням дати.

У МВС закликають уважно перевіряти звернення

У Головний сервісний центр МВС підкреслюють, що правильне оформлення документів та дотримання технічних вимог допомагають уникнути затримок і забезпечують оперативний розгляд запитів громадян.