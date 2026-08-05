Как переоформить автомобиль находясь за границей

Украинцы, которым удалось выехать за границу, могут продать или переоформить оставшееся в Украине транспортное средство даже без личного посещения сервисного центра МВД. Главный сервисный центр МВД совместно с Министерством иностранных дел Украины разъяснил, какие варианты доступны владельцам авто.

Продажа автомобиля через приложение

Самым простым способом является оформление договора купли-продажи через приложение Дія. Воспользоваться этой услугой могут физические лица раз в год.

Для оформления необходимо, чтобы в приложении отображались:

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ID-карта или загранпаспорт (или вид на жительство) с зарегистрированным местом жительства;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

свидетельство регистрации транспортного средства.

После автоматической проверки транспортного средства в государственных реестрах договор поступает в сервисный центр МВД, где осуществляется перерегистрация автомобиля нового владельца.

Покупатель может выбрать пластиковое или электронное свидетельство о регистрации. В то же время, для использования автомобиля за пределами Украины необходим именно пластиковый документ, поскольку цифровое свидетельство другими юрисдикциями не признается.

Если во время оформления выбирается новый номерной знак с DI, эксплуатация автомобиля возможна только после его получения. Если номерной знак остается без изменений, пользоваться транспортным средством можно сразу после появления нового свидетельства о регистрации в приложении Дія.

Если онлайн-оформление невозможно

В таком случае владелец может оформить доверенность на уполномоченного представителя.

Сделать это можно:

в консульском учреждении Украины;

у иностранного нотариуса.

Если доверенность удостоверена иностранным нотариусом в стране, участвующей в Гаагской конвенции, документ необходимо апостилировать, после чего выполнить официальный перевод на украинский язык и нотариально его засвидетельствовать в Украине.

Доверенность, оформленная в украинском консульском учреждении, не требует ни апостиля, ни перевода.

После этого уполномоченный представитель обращается в сервисный центр МВД, заключает договор купли-продажи от имени владельца и перерегистрирует транспортное средство.

Важные нюансы

В сервисном центре МВД отмечают, что действующий по доверенности представитель не может оформить автомобиль на себя, ведь представляет интересы владельца. Поэтому доверенность должна быть выдана на лицо, не выступающее покупателем транспортного средства.

Для заключения договора купли-продажи в сервисном центре МВД должны присутствовать обе стороны сделки продавец и покупатель или их законные представители.

Таким образом, даже находясь за пределами украинских территорий, владельцы автомобилей могут переоформить транспортное средство на нового владельца.