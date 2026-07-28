Владельцы электромобилей больше довольны своими автомобилями, чем владельцы машин с ДВС

Опрос охватил 78 514 владельцев автомобилей 2026 модельного года. InsideEV. По 1000-балльной шкале электромобили опередили бензиновые машины на 109 баллов только в категории удовлетворенности силовой установкой, что явилось наибольшим разрывом между типами приводов. Общий индекс удовлетворенности новыми авто достиг 858 баллов – это на семь пунктов больше, чем в прошлом году, и составляет самый годовой прирост с 2018 года.

Причины роста удовлетворенности и технические улучшения

Электромобили продемонстрировали наибольший прогресс среди всех типов силовых агрегатов, прибавив 22 балла по сравнению с показателями прошлого года. Аналитики JD Power связывают это с качественным скачком в развитии самих автомобилей. На рынке США большинство новых моделей получили стандартные зарядные разъемы NACS, позволяющие заряжаться от сети Tesla Supercharger, тепловые насосы вошли в базовые комплектации, а обновленная химия батарей позволила увеличить запас хода.

В общей сложности JD Power оценивает 37 различных параметров – от комфорта водительского сиденья до чувствительности педали акселератора. В большинстве из этих категорий электрические машины оказались лучше или как минимум не уступали аналогам с ДВС. Высокий уровень удовлетворенности фиксируют даже среди водителей, которые приобрели электромобиль впервые. Это свидетельствует о том, что ключевыми барьерами массового перехода остаются розничная цена и внешние факторы, а не непосредственный опыт пользования.

Высокую лояльность подтверждают и данные отдельного исследования от компании CDK Global: 90% текущих владельцев электромобилей планируют снова выбрать электрический транспорт, а 73% заявили, что в их семье всегда будет по меньшей мере один электромобиль. Лишь один процент респондентов выразил желание вернуться исключительно к бензиновым машинам.

Парадокс рынка: удовлетворенность против объемов продаж