В США существенно выросли спрос и цены на подержанные электромобили

Однако в феврале ситуация кардинально изменилась из-за резкого роста цен на бензин, спровоцированного военными действиями между США и Ираном. Как пишет Forbes, директор по экономической и рыночной разведке автомобильного веб-сайта CarGurus Кевин Робертс отметил, что с началом стремительного подорожания топлива в марте интерес к альтернативному транспорту существенно усилился.

Читайте также: Любовь ни к чему: американец не захотел продавать свой Volkswagen CC по рыночной стоимости

В частности, количество просмотров объявлений о продаже подержанных электромобилей на платформе CarGurus выросло на 49% в период с начала марта до середины мая.

Модели с наибольшим приростом стоимости

Аналогичные тенденции фиксируют и специалисты аналитической компании Cox Automotive. По их данным, объем розничных продаж подержанных электромобилей в США за апрель достиг отметки в 42 080 единиц, что на 16,7 процента превышает показатели прошлого года.

Безоговорочным лидером вторичного рынка остается бренд Tesla – через дилерские сети других марок было реализовано 16 174 автомобиля этой компании. Следующие позиции уверенно удерживают Hyundai, Chevrolet, Ford и BMW. Увеличение потребительского интереса напрямую повлияло на стоимость машин.

По словам Робертса, с февраля средняя цена подержанного электромобиля на рынке выросла почти на 10 процентов и зафиксировалась на уровне 37,9 тысячи долларов США. При этом продажи в мае продемонстрировали годовой прирост на 29 процентов. Согласно статистике платформы CarGurus, в период с 31 января по 31 мая наибольший рост средней стоимости продемонстрировали такие модели:

Tesla Model X: +10 239 долларов (дополнительным толчком для продаж на вторичном рынке стало снятие модели с производства);

Rivian R1S: +5 823 доллара;

Rivian R1T: +5 5246 долларов;

Ford Mustang Mach-E: +5 015 долларов;

Tesla Model S: +4 647 долларов (модель также была снята с производства, что повысило ее дефицитность);

Chevy Bolt EV: +2 755 долларов.

Отдельно аналитики отмечают феноменальный рыночный разворот для бюджетного хэтчбека Bolt EV. Если годом ранее владельцы этих машин сталкивались с заниженными оценками от дилеров и крупных сетей, то в июне 2026 года ситуация стала противоположной. За последние 90 дней цена на Chevy Bolt 2020 года выпуска взлетела на 24%, а компании теперь предлагают за выкуп таких авто на 1000 долларов больше, чем месяцем ранее. Покупателей привлекает высокая практичность модели: она легкая, компактная, удобная при парковке и отличается качественной сборкой.

Ключевые преимущества и особенности эксплуатации электромобилей