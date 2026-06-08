В США существенно выросли спрос и цены на подержанные электромобили

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Chevrolet Bolt EV
Однако в феврале ситуация кардинально изменилась из-за резкого роста цен на бензин, спровоцированного военными действиями между США и Ираном. Как пишет Forbes, директор по экономической и рыночной разведке автомобильного веб-сайта CarGurus Кевин Робертс отметил, что с началом стремительного подорожания топлива в марте интерес к альтернативному транспорту существенно усилился.
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В частности, количество просмотров объявлений о продаже подержанных электромобилей на платформе CarGurus выросло на 49% в период с начала марта до середины мая.
Модели с наибольшим приростом стоимости
Аналогичные тенденции фиксируют и специалисты аналитической компании Cox Automotive. По их данным, объем розничных продаж подержанных электромобилей в США за апрель достиг отметки в 42 080 единиц, что на 16,7 процента превышает показатели прошлого года.
Безоговорочным лидером вторичного рынка остается бренд Tesla – через дилерские сети других марок было реализовано 16 174 автомобиля этой компании. Следующие позиции уверенно удерживают Hyundai, Chevrolet, Ford и BMW. Увеличение потребительского интереса напрямую повлияло на стоимость машин.
По словам Робертса, с февраля средняя цена подержанного электромобиля на рынке выросла почти на 10 процентов и зафиксировалась на уровне 37,9 тысячи долларов США. При этом продажи в мае продемонстрировали годовой прирост на 29 процентов. Согласно статистике платформы CarGurus, в период с 31 января по 31 мая наибольший рост средней стоимости продемонстрировали такие модели:
- Tesla Model X: +10 239 долларов (дополнительным толчком для продаж на вторичном рынке стало снятие модели с производства);
- Rivian R1S: +5 823 доллара;
- Rivian R1T: +5 5246 долларов;
- Ford Mustang Mach-E: +5 015 долларов;
- Tesla Model S: +4 647 долларов (модель также была снята с производства, что повысило ее дефицитность);
- Chevy Bolt EV: +2 755 долларов.
Отдельно аналитики отмечают феноменальный рыночный разворот для бюджетного хэтчбека Bolt EV. Если годом ранее владельцы этих машин сталкивались с заниженными оценками от дилеров и крупных сетей, то в июне 2026 года ситуация стала противоположной. За последние 90 дней цена на Chevy Bolt 2020 года выпуска взлетела на 24%, а компании теперь предлагают за выкуп таких авто на 1000 долларов больше, чем месяцем ранее. Покупателей привлекает высокая практичность модели: она легкая, компактная, удобная при парковке и отличается качественной сборкой.
Ключевые преимущества и особенности эксплуатации электромобилей
- Даже в условиях повышения стоимости на вторичном рынке, покупка электрического транспортного средства остается финансово выгодным шагом в долгосрочной перспективе. Главными аргументами в пользу такого выбора является существенная экономия на техническом обслуживании.
- Благодаря системе рекуперативного торможения водители получают условно бесплатную энергию, а общие расходы на зарядку аккумуляторов составляют примерно 25% от стоимости заправки аналогичного бензинового автомобиля. Дополнительными преимуществами являются высокий крутящий момент и быстрый разгон, бесшумная работа, а также экологичность.
- Кроме этого, современные электромобили проходят гораздо более агрессивные циклы обновления технологий, что делает их похожими на смартфоны. Продукцию брендов Tesla, Rivian и Lucid все чаще характеризуют как "программно-определяемый" транспорт. Это означает, что функционал и возможности машин непрерывно совершенствуются путем регулярного обновления программного обеспечения, необходимого для работы систем автоматизированного вождения на базе искусственного интеллекта.