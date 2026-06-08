В США суттєво виросли попит та ціни на вживані електромобілі

Однак у лютому ситуація кардинально змінилася через різке зростання цін на бензин, спровоковане воєнними діями між США та Іраном. Як пише Forbes, директор з економічної та ринкової розвідки автомобільного вебсайту CarGurus Кевін Робертс зазначив, що з початком стрімкого подорожчання пального в березні інтерес до альтернативного транспорту суттєво посилився.

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Зокрема, кількість переглядів оголошень про продаж вживаних електромобілів на платформі CarGurus зросла на 49% у період з початку березня до середини травня.

Моделі з найбільшим приростом вартості

Аналогічні тенденції фіксують і фахівці аналітичної компанії Cox Automotive. За їхніми даними, обсяг роздрібних продажів вживаних електромобілів у США за квітень досяг позначки у 42 080 одиниць, що на 16,7 відсотка перевищує показники минулого року.

Беззаперечним лідером вторинного ринку залишається бренд Tesla – через дилерські мережі інших марок було реалізовано 16 174 автомобілі цієї компанії. Наступні позиції впевнено утримують Hyundai, Chevrolet, Ford та BMW. Збільшення споживчого інтересу безпосередньо вплинуло на вартість машин.

За словами Робертса, з лютого середня ціна вживаного електромобіля на ринку зросла майже на 10 відсотків і зафіксувалася на рівні 37,9 тисячі доларів США. При цьому продажі у травні продемонстрували річний приріст на 29 процентів. Згідно зі статистикою платформи CarGurus, у період з 31 січня по 31 травня найбільше зростання середньої вартості продемонстрували такі моделі:

Tesla Model X: +10 239 доларів (додатковим поштовхом для продажів на вторинному ринку стало зняття моделі з виробництва);

Rivian R1S: +5 823 долари;

Rivian R1T: +5 5246 доларів;

Ford Mustang Mach-E: +5 015 доларів;

Tesla Model S: +4 647 доларів (модель також була знята з виробництва, що підвищило її дефіцитність);

Chevy Bolt EV: +2 755 доларів.

Окремо аналітики відзначають феноменальний ринковий розворот для бюджетного хетчбека Bolt EV. Якщо роком раніше власники цих машин стикалися із заниженими оцінками від дилерів та великих мереж, то в червні 2026 року ситуація стала протилежною. За останні 90 днів ціна на Chevy Bolt 2020 року випуску злетіла на 24%, а компанії тепер пропонують за викуп таких авто на 1000 доларів більше, ніж місяцем раніше. Покупців приваблює висока практичність моделі: вона легка, компактна, зручна під час паркування та відрізняється якісною збіркою.

Ключові переваги та особливості експлуатації електромобілів