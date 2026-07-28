Власники електромобілів більше задоволені своїми авто, ніж власники машин з ДВЗ

Опитування охопило 78 514 власників автомобілів 2026 модельного року, пише InsideEV. За 1000-бальною шкалою електромобілі випередили бензинові машини на 109 балів лише в категорії задоволеності силовою установкою, що стало найбільшим розривом між типами приводів. Загальний індекс задоволеності новими авто досяг 858 балів – це на сім пунктів більше, ніж минулого року, і становить найбільший річний приріст з 2018 року.

Причини зростання задоволеності та технічні покращення

Електромобілі продемонстрували найбільший прогрес серед усіх типів силових агрегатів, додавши 22 бали порівняно з минулорічними показниками. Аналітики JD Power пов'язують це з якісним стрибком у розвитку самих автомобілів. На ринку США більшість нових моделей отримала стандартні зарядні роз'єми NACS, що дозволяють заряджатись від мережі Tesla Supercharger, теплові насоси увійшли до базових комплектацій, а оновлена хімія батарей дозволила збільшити запас ходу.

Загалом JD Power оцінює 37 різних параметрів – від комфорту водійського сидіння до чутливості педалі акселератора. У більшості з цих категорій електричні машини виявилися кращими або як мінімум не поступалися аналогам з ДВЗ. Високий рівень задоволеності фіксують навіть серед тих водіїв, які придбали електромобіль уперше. Це свідчить про те, що ключовими бар'єрами для масового переходу залишаються роздрібна ціна та зовнішні чинники, а не безпосередній досвід користування.

Високу лояльність підтверджують і дані окремого дослідження від компанії CDK Global: 90% поточних власників електромобілів планують знову обрати електричний транспорт, а 73проценти заявили, що в їхній родині завжди буде щонайменше один електромобіль. Лише один відсоток респондентів висловив бажання повернутися виключно до бензинових машин.

Парадокс ринку: задоволеність проти обсягів продажів