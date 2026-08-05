Як переоформити автомобіль знаходячись закордоном

Українці, яким вдалося виїхати закордон, можуть продати або переоформити транспортний засіб, що залишився в Україні, навіть без особистого відвідування сервісного центру МВС. Головний сервісний центр МВС спільно з Міністерством закордонних справ України роз'яснив, які варіанти доступні власникам авто.

Продаж автомобіля через застосунок Дія

Найпростішим способом є оформлення договору купівлі-продажу через застосунок Дія. Скористатися цією послугою можуть фізичні особи один раз на рік.

Для оформлення необхідно, щоб у застосунку відображалися:

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ID-картка або закордонний паспорт (чи посвідка на проживання) із зареєстрованим місцем проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Після автоматичної перевірки транспортного засобу в державних реєстрах договір надходить до сервісного центру МВС, де здійснюється перереєстрація автомобіля на нового власника.

Покупець може обрати пластикове або електронне свідоцтво про реєстрацію. Водночас для використання автомобіля за межами України необхідний саме пластиковий документ, оскільки цифрове свідоцтво іншими юрисдикціями не визнається.

Якщо під час оформлення обирається новий номерний знак із літеросполукою DI, експлуатація автомобіля можлива лише після його отримання. Якщо ж номерний знак залишається без змін, користуватися транспортним засобом можна одразу після появи нового свідоцтва про реєстрацію в застосунку Дія.

Якщо онлайн-оформлення неможливе

У такому випадку власник може оформити довіреність на уповноваженого представника.

Зробити це можна:

у консульській установі України;

в іноземного нотаріуса.

Якщо довіреність посвідчена іноземним нотаріусом у країні, що є учасницею Гаазької конвенції, документ необхідно апостилювати, після чого виконати офіційний переклад українською мовою та нотаріально його засвідчити в Україні.

Довіреність, оформлена в українській консульській установі, не потребує ані апостиля, ані перекладу.

Після цього уповноважений представник звертається до сервісного центру МВС, укладає договір купівлі-продажу від імені власника та здійснює перереєстрацію транспортного засобу.

Важливі нюанси

У сервісному центрі МВС наголошують, що представник, який діє за довіреністю, не може оформити автомобіль на себе, адже представляє інтереси власника. Тому довіреність має бути видана на особу, яка не виступатиме покупцем транспортного засобу.

Для укладення договору купівлі-продажу у сервісному центрі МВС мають бути присутні обидві сторони угоди — продавець і покупець або їхні законні представники.

Таким чином, навіть перебуваючи за межами українських територій, власники автомобілів можуть переоформити транспортний засіб на нового власника.