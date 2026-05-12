Укр
Ру

Как получить желаемый номерной знак на автомобиль: в МВД рассказали алгоритм

Принцип формирования и выдачи номерных знаков достаточно прост. Несмотря на это водители не всегда могут получить желаемую комбинацию цифр или новую серию номеров.
Как получить красивый номер на авто

Желаемый номерной знак

Евгений Гудущан
logo12 мая, 15:20
logo0
logo0 мин

У ГСЦ МВД отмечают, что при регистрации или перерегистрации автомобилей граждане часто обращают внимание на серии номерных знаков и интересуются, почему в одних сервисных центрах уже выдают новые серии, а в других - еще предыдущие.

Читайте также: Нашли номерной знак на дороге: в МВД объяснили, что делать

Как формируются номерные знаки

Номерной знак состоит из буквенно-цифровой комбинации: первые буквы указывают на регион, последние - на серию, а цифры формируются в определенной последовательности.

В МВД объясняют, что выдача номеров происходит постепенно - в зависимости от остатка доступных знаков в конкретном сервисном центре. Новая серия появляется лишь после того, как предыдущая фактически исчерпывается.

Чем больше регистрационных операций проводит определенный ТСЦ МВД, тем быстрее он переходит на новую серию номеров.

Почему в регионах могут быть разные серии

Сегодня номерные знаки выдаются не по месту прописки владельца, а по месту получения услуги. Из-за этого даже в пределах одной области разные сервисные центры могут использовать разные серии номеров одновременно.

Почему “красивый” номер может быть недоступным

Популярные комбинации цифр - например 0001, 2025, 1234 или 6006 - могут быть уже выданы или забронированы другими водителями.

В МВД напоминают, что граждане имеют право самостоятельно выбирать и бронировать номерные знаки, в частности через онлайн-сервисы Кабинета водителя.

Если желаемой комбинации нет в списке доступных, это означает, что:

  • номер уже выдали другому владельцу;
  • его предварительно забронировали онлайн.

Как проверить доступность номера

На сайте сервисных центров МВД и в электронном Кабинете водителя доступен сервис проверки номерных знаков. Через него можно:

  • просмотреть доступные серии;
  • проверить конкретную комбинацию;
  • узнать, в каком сервисном центре есть номер;
  • забронировать его онлайн.

Сколько действует бронирование

Бронирование номерного знака действует 15 календарных дней. Если владелец не обратился за регистрационной услугой в течение этого времени, бронирование автоматически отменяется, а номер возвращается в список доступных.

В сервисных центрах МВД отмечают, что развитие электронных сервисов должно сделать процедуру выбора и бронирования номеров максимально прозрачной и удобной для водителей.

Сервисные центры МВД предлагают услугу хранения номерных знаков после перерегистрации транспортного средства. И даже позаботились о том, чтобы можно было продлить срок хранения онлайн.

#Aвтобизнес #Автомобилисту #Новости #Регистриция автомобиля #Советы