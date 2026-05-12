Как получить желаемый номерной знак на автомобиль: в МВД рассказали алгоритм

У ГСЦ МВД отмечают, что при регистрации или перерегистрации автомобилей граждане часто обращают внимание на серии номерных знаков и интересуются, почему в одних сервисных центрах уже выдают новые серии, а в других - еще предыдущие.

Как формируются номерные знаки

Номерной знак состоит из буквенно-цифровой комбинации: первые буквы указывают на регион, последние - на серию, а цифры формируются в определенной последовательности.

В МВД объясняют, что выдача номеров происходит постепенно - в зависимости от остатка доступных знаков в конкретном сервисном центре. Новая серия появляется лишь после того, как предыдущая фактически исчерпывается.

Чем больше регистрационных операций проводит определенный ТСЦ МВД, тем быстрее он переходит на новую серию номеров.

Почему в регионах могут быть разные серии

Сегодня номерные знаки выдаются не по месту прописки владельца, а по месту получения услуги. Из-за этого даже в пределах одной области разные сервисные центры могут использовать разные серии номеров одновременно.

Почему “красивый” номер может быть недоступным

Популярные комбинации цифр - например 0001, 2025, 1234 или 6006 - могут быть уже выданы или забронированы другими водителями.

В МВД напоминают, что граждане имеют право самостоятельно выбирать и бронировать номерные знаки, в частности через онлайн-сервисы Кабинета водителя.

Если желаемой комбинации нет в списке доступных, это означает, что:

номер уже выдали другому владельцу;

его предварительно забронировали онлайн.

Как проверить доступность номера

На сайте сервисных центров МВД и в электронном Кабинете водителя доступен сервис проверки номерных знаков. Через него можно:

просмотреть доступные серии;

проверить конкретную комбинацию;

узнать, в каком сервисном центре есть номер;

забронировать его онлайн.

Сколько действует бронирование

Бронирование номерного знака действует 15 календарных дней. Если владелец не обратился за регистрационной услугой в течение этого времени, бронирование автоматически отменяется, а номер возвращается в список доступных.

В сервисных центрах МВД отмечают, что развитие электронных сервисов должно сделать процедуру выбора и бронирования номеров максимально прозрачной и удобной для водителей.

Сервисные центры МВД предлагают услугу хранения номерных знаков после перерегистрации транспортного средства. И даже позаботились о том, чтобы можно было продлить срок хранения онлайн.