Як отримати бажаний номерний знак на авто: у МВС розповіли алгоритм

У ГСЦ МВС зазначають, що під час реєстрації чи перереєстрації автомобілів громадяни часто звертають увагу на серії номерних знаків і цікавляться, чому в одних сервісних центрах уже видають нові серії, а в інших — ще попередні.

Читайте також: Знайшли номерний знак на дорозі: у МВС пояснили, що робити

Як формуються номерні знаки

Номерний знак складається з буквено-цифрової комбінації: перші літери вказують на регіон, останні — на серію, а цифри формуються у визначеній послідовності.

У МВС пояснюють, що видача номерів відбувається поступово — залежно від залишку доступних знаків у конкретному сервісному центрі. Нова серія з’являється лише після того, як попередня фактично вичерпується.

Чим більше реєстраційних операцій проводить певний ТСЦ МВС, тим швидше він переходить на нову серію номерів.

Чому в регіонах можуть бути різні серії

Сьогодні номерні знаки видаються не за місцем прописки власника, а за місцем отримання послуги. Через це навіть у межах однієї області різні сервісні центри можуть використовувати різні серії номерів одночасно.

Чому “красивий” номер може бути недоступним

Популярні комбінації цифр — наприклад 0001, 2025, 1234 або 6006 — можуть бути вже видані або заброньовані іншими водіями.

У МВС нагадують, що громадяни мають право самостійно обирати та бронювати номерні знаки, зокрема через онлайн-сервіси Кабінету водія.

Якщо бажаної комбінації немає у списку доступних, це означає, що:

номер уже видали іншому власнику;

його попередньо забронювали онлайн.

Як перевірити доступність номера

На сайті сервісних центрів МВС та в електронному Кабінеті водія доступний сервіс перевірки номерних знаків. Через нього можна:

переглянути доступні серії;

перевірити конкретну комбінацію;

дізнатися, у якому сервісному центрі є номер;

забронювати його онлайн.

Скільки діє бронювання

Бронювання номерного знака діє 15 календарних днів. Якщо власник не звернувся за реєстраційною послугою протягом цього часу, бронювання автоматично скасовується, а номер повертається до списку доступних.

У сервісних центрах МВС наголошують, що розвиток електронних сервісів має зробити процедуру вибору та бронювання номерів максимально прозорою і зручною для водіїв.

Сервісні центри МВС пропонують послугу зберігання номерних знаків після перереєстрації транспортного засобу. І навіть подбали про те, щоб можна було продовжити термін зберігання онлайн.