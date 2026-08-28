Как проверить водительские документы онлайн

Проверить водительские документы онлайн
Водители могут самостоятельно проверить подлинность водительских прав, свидетельства о регистрации автомобиля и протокола обязательного технического контроля онлайн. Для этого не нужно передавать копии документов или персональные данные сторонним сервисам. Об этом напомнили в сервисных центрах МВД.
Как проверить водительское удостоверение
На сайте Главного сервисного центра МВД можно проверить силу украинского водительского удостоверения.
Сервис показывает основную информацию о документе, в частности:
- дату выдачи;
- открытые категории;
- статус удостоверения – действующее, недействительное или аннулированное.
Как проверить свидетельство о регистрации авто
Отдельный сервис позволяет проверить свидетельство регистрации транспортного средства.
Такая проверка может быть полезна, в частности, при покупке подержанного автомобиля, оформлении сделки или при необходимости проверить регистрационные документы.
Как проверить протокол ОТК
Достоверность протокола технического контроля также можно проверить онлайн.
Для поиска можно использовать:
- номерной знак автомобиля;
- номер протокола ОТК;
- VIN-код.
Это позволяет проверить наличие и силу документа без обращения к посторонним лицам.
Как правильно вводить данные
Чтобы государственный сервис корректно нашел документ, нужно правильно заполнять поля.
ГСЦ МВД рекомендует:
- использовать украинские буквы;
- серию и номер документа вводить прописными буквами;
- дату указывать в формате РРРР-ММ-ДД.
Ошибки при вводе могут привести к тому, что документ не найден или система покажет некорректный результат.
Что делать со старыми документами
Водительские удостоверения и свидетельства о регистрации, выданные до 2013 года, могут не отображаться в электронных базах, Кабинеты водителя или приложения Дія. В таком случае водителям рекомендуют обратиться в сервисный центр МВД и обновить документы.
После выдачи нового документа информация в реестре обновляется, после чего водительское удостоверение или свидетельство о регистрации должно появиться в Кабинете водителя и Дія.
Следует помнить, что старые водительские права– пожизненные. Все современные пластмассовые“ право” временные и имеющие срок годности 5 или 10 лет в зависимости от открытых категорий. Так что в большинстве случаев такой обмен не имеет смысла.