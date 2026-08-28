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Как проверить водительские документы онлайн

Проверка возможна со смартфона или компьютера. Проверить можно только пластиковые документы, выданные после 2013 года.
Как самому проверить водительские документы

Проверить водительские документы онлайн

Евгений Гудущан
logo28 августа, 15:00
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Водители могут самостоятельно проверить подлинность водительских прав, свидетельства о регистрации автомобиля и протокола обязательного технического контроля онлайн. Для этого не нужно передавать копии документов или персональные данные сторонним сервисам. Об этом напомнили в сервисных центрах МВД.

Как проверить водительское удостоверение

На сайте Главного сервисного центра МВД можно проверить силу украинского водительского удостоверения.

Сервис показывает основную информацию о документе, в частности:

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  • дату выдачи;
  • открытые категории;
  • статус удостоверения – действующее, недействительное или аннулированное.

Как проверить свидетельство о регистрации авто

Отдельный сервис позволяет проверить свидетельство регистрации транспортного средства.

Такая проверка может быть полезна, в частности, при покупке подержанного автомобиля, оформлении сделки или при необходимости проверить регистрационные документы.

Как проверить протокол ОТК

Достоверность протокола технического контроля также можно проверить онлайн.

Для поиска можно использовать:

  • номерной знак автомобиля;
  • номер протокола ОТК;
  • VIN-код.

Это позволяет проверить наличие и силу документа без обращения к посторонним лицам.

Как правильно вводить данные

Чтобы государственный сервис корректно нашел документ, нужно правильно заполнять поля.

ГСЦ МВД рекомендует:

  • использовать украинские буквы;
  • серию и номер документа вводить прописными буквами;
  • дату указывать в формате РРРР-ММ-ДД.

Ошибки при вводе могут привести к тому, что документ не найден или система покажет некорректный результат.

Что делать со старыми документами

Водительские удостоверения и свидетельства о регистрации, выданные до 2013 года, могут не отображаться в электронных базах, Кабинеты водителя или приложения Дія. В таком случае водителям рекомендуют обратиться в сервисный центр МВД и обновить документы.

После выдачи нового документа информация в реестре обновляется, после чего водительское удостоверение или свидетельство о регистрации должно появиться в Кабинете водителя и Дія.

Следует помнить, что старые водительские права– пожизненные. Все современные пластмассовые“ право” временные и имеющие срок годности 5 или 10 лет в зависимости от открытых категорий. Так что в большинстве случаев такой обмен не имеет смысла.

#Автомобилисту #Советы