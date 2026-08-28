Как проверить водительские документы онлайн

Водители могут самостоятельно проверить подлинность водительских прав, свидетельства о регистрации автомобиля и протокола обязательного технического контроля онлайн. Для этого не нужно передавать копии документов или персональные данные сторонним сервисам. Об этом напомнили в сервисных центрах МВД.

Как проверить водительское удостоверение

На сайте Главного сервисного центра МВД можно проверить силу украинского водительского удостоверения.

Сервис показывает основную информацию о документе, в частности:

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дату выдачи;

открытые категории;

статус удостоверения – действующее, недействительное или аннулированное.

Как проверить свидетельство о регистрации авто

Отдельный сервис позволяет проверить свидетельство регистрации транспортного средства.

Такая проверка может быть полезна, в частности, при покупке подержанного автомобиля, оформлении сделки или при необходимости проверить регистрационные документы.

Как проверить протокол ОТК

Достоверность протокола технического контроля также можно проверить онлайн.

Для поиска можно использовать:

номерной знак автомобиля;

номер протокола ОТК;

VIN-код.

Это позволяет проверить наличие и силу документа без обращения к посторонним лицам.

Как правильно вводить данные

Чтобы государственный сервис корректно нашел документ, нужно правильно заполнять поля.

ГСЦ МВД рекомендует:

использовать украинские буквы;

серию и номер документа вводить прописными буквами;

дату указывать в формате РРРР-ММ-ДД.

Ошибки при вводе могут привести к тому, что документ не найден или система покажет некорректный результат.

Что делать со старыми документами

Водительские удостоверения и свидетельства о регистрации, выданные до 2013 года, могут не отображаться в электронных базах, Кабинеты водителя или приложения Дія. В таком случае водителям рекомендуют обратиться в сервисный центр МВД и обновить документы.

После выдачи нового документа информация в реестре обновляется, после чего водительское удостоверение или свидетельство о регистрации должно появиться в Кабинете водителя и Дія.

Следует помнить, что старые водительские права– пожизненные. Все современные пластмассовые“ право” временные и имеющие срок годности 5 или 10 лет в зависимости от открытых категорий. Так что в большинстве случаев такой обмен не имеет смысла.